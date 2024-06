AbbVie ritira alcuni lotti del farmaco oftalmico Exocin

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La casa farmaceutica AbbVie ha ritirato dal mercato alcuni lotti del farmaco oftalmico Exocin. “A seguito di notifica da parte della ditta Abbvie Srl relativa a risultato fuori specifica del titolo nel medicinale “EXOCIN 0.3% unguento oftalmico”, lotti n. A0397 scad. 31/08/2025, n. A0398 scad. 31/08/2025, n. A0399 scad. 31/08/2025, n. X0487 scad. 30/09/2024, n. X0489, scad. 31/10/2024, AIC n. 027234020, si comunica a scopo cautelativo, per la motivazione sopra evidenziata, ai sensi dell’art. 70 D. L.vo 219/2006, il ritiro volontario dei lotti sopra riportati, da parte della ditta AbbVie S.r.l., sita in S.R. 148 Pontina km 52 s.n.c., Campoverde di Aprilia (LT)”, si legge in una nota dell’Aifa. “La ditta AbbVie Srl ha comunicato – conclude la nota – l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute é invitato a verificare”. (ITALPRESS). abr/com 14-Giu-24 19:37

