Abodi “Atp Finals? Ci sono i presupposti per restare a Torino”

“C’é grande collaborazione con la Regione Piemonte e il Comune” TORINO (ITALPRESS) – “Noi abbiamo spinto perchê le Atp Finals rimanessero italiane, abbiamo dato risorse e garanzie molto significative che la Federazione Tennis e Torino hanno meritato con questi quattro anni iniziati con grande difficoltá e proseguiti con grande entusiasmo e partecipazione popolare, che non é soltanto determinata dall’afflusso di pubblico internazionale, ma proprio dalla presenza di appassionati del Piemonte e di Torino”. Cosí il ministro dello Sport, Andrea Abodi, parlando a margine dell’assemblea Anci a Torino. “C’é grande collaborazione con la Regione Piemonte e il Comune di Torino, ci sono tutti i presupposti per continuare e poi qualcun altro deciderá se e come ci dovrá essere una eventuale staffetta”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xn3/glb/red 21-Nov-24 11:12

