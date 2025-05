Abuso d’ufficio, Consulta “Non é incostituzionale abrogazione del reato”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La Corte Costituzionale ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimitá costituzionale sollevate da quattordici autoritá giurisdizionali, tra cui la Corte di cassazione, sull’abrogazione del reato di abuso d’ufficio ad opera della legge numero 114 del 2024. La Consulta ha ritenuto ammissibili le sole questioni sollevate in riferimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la cosiddetta Convenzione di Merida). Nel merito, la Corte ha dichiarato infondate tali questioni, ritenendo che “dalla Convenzione non sia ricavabile nê l’obbligo di prevedere il reato di abuso d’ufficio, nê il divieto di abrogarlo ove giá presente nell’ordinamento nazionale”. La motivazione della sentenza sará pubblicata nelle prossime settimane. “Esprimo la massima soddisfazione per il contenuto del provvedimento della Corte Costituzionale, che ha confermato quanto sostenuto a piú riprese in ordine alla compatibilitá dell’abrogazione del reato di abuso di ufficio con gli obblighi internazionali – commenta il ministro della Giustizia, Carlo Nordio -. Mi rammarica che parti della magistratura e delle opposizioni abbiano insinuato una volontá politica di opporsi agli obblighi derivanti dalla convenzione di Merida. Auspico che nel futuro cessino queste strumentalizzazioni, che non giovano all’immagine del nostro Paese e tantomeno all’efficacia dell’Amministrazione della giustizia”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/com 08-Mag-25 15:12

