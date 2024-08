Accordo Banca Ifis-Yamaha per promuovere la mobilitá sostenibile

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Banca Ifis e Yamaha hanno firmato un’intesa finalizzata alla promozione e alla diffusione della mobilitá sostenibile. In base all’accordo, Banca Ifis, attraverso la controllata Ifis Rental Service, ha sviluppato una soluzione commerciale dedicata al noleggio di e-bike e golf car elettriche prodotte da Yamaha. Nel dettaglio, quella sviluppata da Banca Ifis e Yamaha é una soluzione di noleggio dedicata a imprese, o piú in generale a clienti con partita Iva, che hanno la necessitá di dotarsi di una flotta di mezzi elettrici da impiegare per uso interno o con finalitá turistiche. Il prodotto ha una durata di 12 o 18 mesi e consente ai clienti di dilazionare l’impegno economico, anche grazie alla rateizzazione dell’Iva. Al termine del periodo, il cliente ha quindi facoltá di decidere se acquistare il veicolo oppure rinnovare la flotta con mezzi di modello piú recente. “L’accordo con Yamaha rafforza la nostra offerta di noleggio e ci consente di dare alle imprese italiane l’accesso agli strumenti di un partner leader di mercato a livello globale per qualitá del prodotto e capacitá di innovazione. La soluzione punta a favorire la costituzione di flotte di biciclette elettriche e golf car per tutte quelle imprese che vogliono rendere piú fluida la mobilitá interna o puntare sul cicloturismo per ampliare la propria sfera di business”, dichiara Claudio Zirilli, responsabile Leasing e Noleggio di Banca Ifis. “In questo modo, consolidiamo la nostra leadership in un segmento di mercato ad alto tasso di crescita che giá lo scorso anno ci aveva visti protagonisti col lancio della prima soluzione di leasing e noleggio e-bike in Italia. Come Banca da sempre vicina alle imprese, crediamo fermamente che sia questa la strada da seguire per guidare la transizione green del nostro Paese e dare impulso alla diffusione di nuove forme di mobilitá che siano sempre piú sostenibili e attente all’ambiente”, conclude. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Banca Ifis- ads/com 22-Ago-24 13:58

