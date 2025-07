Acqua Lete é back sponsor dell’Associazione Italiana Arbitri

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Acqua Lete e l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) annunciano una nuova partnership. Da oggi il marchio Lete, acquisendo il titolo Back Sponsor, sará presente sulle divise da gioco di tutta la classe arbitrale italiana di calcio. “Questa collaborazione nasce da una sinergia valoriale – commenta il Presidente di Acqua Lete, Nicola Arnone – che si manifesta nell’adozione di condotte ispirate alla correttezza, trasparenza e lealtá. Questi principi guidano tanto la classe arbitrale quanto la nostra l’identitá e la visione della nostra azienda”. “La presenza costante di Lete nel mondo dello sport – prosegue Arnone – ha l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e attivo, che si abbina perfettamente alle caratteristiche e alle proprietá funzionali della nostra acqua, particolarmente adatta alla pratica sportiva. Aiuta infatti a mantenere stabile l’idratazione e favorisce un recupero muscolare piú veloce, aspetti essenziali anche per gli arbitri impegnati in prestazioni fisiche intense”. “Dalle nazionali azzurre agli arbitri, si estende la partnership con Acqua Lete che abbraccia il movimento federale a 360° – afferma il Presidente della FIGC Gabriele Gravina -. Ringrazio per questo il Presidente Arnone che crede fortemente nel binomio salute-attivitá sportiva, con il quale stiamo sviluppando una progettualitá di medio-lungo periodo ispirata a valori profondi di cui siamo orgogliosi. Gli arbitri rappresentano un’eccellenza del calcio italiano e questo importante accordo é un’occasione propizia per sottolinearlo”. “Questa nuova partnership porterá il brand di Acqua Lete sulle divise di tutti i 33 mila arbitri italiani, dalla Serie A alle categorie giovanili – ha detto il Presidente dell’AIA Antonio Zappi -. Lete, partner anche delle Nazionali italiane, ha giá accompagnato con la fornitura di acqua i nostri raduni precampionato a Cascia nelle ultime due stagioni sportive. Con il nuovo accordo stipulato dalla FIGC, da oggi il legame con questa azienda sará pubblicizzato in maniera piu evidente dai nostri arbitri che in tutte le gare ne indosseranno il logo”. – News in collaborazione con Acqua Lete – – Foto ufficio stampa Acqua Lete – (ITALPRESS). sat/com 01-Lug-25 17:05

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA