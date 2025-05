Acuto di Carlos Verona ad Asiago, Del Toro resta leader del Giro

agenzia

Roglic in difficoltá: lo sloveno perde un altro minuto rispetto alla maglia rosa. VENEZIA (ITALPRESS) – Carlos Verona ha trionfato nella quindicesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Fiume Veneto-Asiago, di 219 km. Il corridore del Lidl-Trek ha vinto in solitaria, anticipando di 22″ Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) e Christian Scaroni (XDS Astana Team). Per quanto riguarda la maglia rosa Isaac Del Toro rimane leader della corsa con 1’20” di vantaggio su Simon Yates e 1’26” da Juan Ayuso. È stata una frazione animata sin dai primi chilometri, 34 uomini hanno preso margine prima della salita del Monte Grappa. L’affondo di Egan Bernal ha scombussolato i piani della UAE, Isaac Del Toro e Richard Carapaz hanno risposto agli attacchi del colombiano rimanendo a ruota. La discesa ha riaperto nuovamente i giochi, un gruppo di undici corridori ha guadagnato terreno dalla maglia rosa: all’inizio della salita di Carlos Verona é partito in solitaria andando a conquistare la sesta vittoria al Giro d’Italia per la Lidl-Trek. Brutto colpo invece per Primoz Roglic: lo sloveno ha perso oltre un minuto dai big e si ritrova ora a 3’53” in classifica generale da Del Toro. Domani ci sará l’ultimo giorno di riposo, poi si ripartirá martedí con la Piazzola sul Brenta-San Valentino di 203 km. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/pdm/red 25-Mag-25 17:15

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA