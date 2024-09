Agguato nel quartiere Scampia di Napoli, ucciso un giovane

agenzia

NAPOLI (ITALPRESS) – Un giovane di 29 anni é stato ucciso mentre si trovava in un salone da barbiere. E’ accaduto la notte scorsa in via Ghisleri, nel quartiere Scampia, a Napoli. Sul posto é intervenuta la polizia. A fare fuoco sarebbe stato un uomo con il volto coperto che si sarebbe allontanato a bordo di un’auto guidata da un complice. Indagini sono in corso. – foto ufficio stampa Polizia di Stato – (ITALPRESS). vbo/r 08-Set-24 09:47

