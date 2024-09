Agli Us Open Sinner vola ai quarti e ritrova Medvedev

agenzia

L’azzurro brilla sul cemento di New York e piega in tre set Tommy Paul. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner continua deciso e ritrova il sorriso sul cemento di New York. Il tennista altoatesino ha ottenuto il pass per i quarti di finale degli Us Open maschili, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi di Flushing Meadows, a New York. L’azzurro, numero 1 del mondo e del seeding, si é imposto agli ottavi sullo statunitense Tommy Paul, 14 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (3) 7-6 (5) 6-1. Ai quarti Sinner ritroverá un’altra volta Daniil Medvedev, come nella finale degli Australian Open, vinta al quinto set dall’azzurro, e come nei quarti di finale di Wimbledon, dove c’é stato il successo del russo, sempre in cinque set. Intanto il tennista di San Candido si gode la vittoria di questa notte. “La partenza non é stata delle migliori ma sono riuscito a rimanere sempre concentrato. La chiave é stata restare nel primo set. Sono in crescita e anche stasera, prima volta in un match serale contro un americano, ho visto cose positive”, ha dichiarato nella conferenza stampa post match. “Ho battuto un giocatore molto forte, che sa fare tutto, si muove alla grande, é solido e serve bene. E’ sempre un onore far parte di queste partite, nei match serali senti tanta responsabilitá ma é importante rendersi conto che per fare una bella partita servono due giocatori. Sono felice di essere riuscito ad alzare il livello del mio tennis quando serviva e di essere di nuovo in un quarto di finale di prove del Grande Slam. Per me vuol dire tanto”, ha precisato l’altoatesino. Ora l’ennesima sfida contro Medvedev. “Sará una partita molto difficile ma a me piacciono queste sfide. Ci conosciamo bene, lui ama questi campi, questo torneo lo ha vinto e mi aspetto una partita completamente diversa da quelle giocate in Australia e a Wimbledon. Sará una partita molto mentale e tattica, con scambi molto lunghi. Spero in un bel match”, ha concluso l’azzurro. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pdm/red 03-Set-24 08:59

