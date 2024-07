Agronetwork, l’assemblea annuale approva i temi strategici

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Si é svolta a Palazzo della Valle, a Roma, l’assemblea annuale di Agronetwork, l’Associazione fondata da Confagricoltura, Nomisma e Luiss per favorire il dialogo e i progetti tra imprese del settore agricolo e dell’industria alimentare. È stato approvato il bilancio preventivo 2024, che vede un sensibile aumento dei ricavi, e ufficializzato l’ingresso dell’avvocato Andrea Di Paolo, presidente di BAT Trieste nel comitato di Presidenza dell’Associazione. “Il primo semestre 2024 – ha detto la presidente di Agronetwork, Sara Farnetti – ci ha visti impegnati in eventi importanti come Pitti Taste, Vinitaly, Cibus e il recente convegno sul Water Management a Roma, in Campidoglio. Nel prossimo biennio ci concentreremo su temi chiave di interesse per i nostri associati, che ci vedono da sempre attivi: alimentazione e longevitá in salute, ricerca e innovazione, decarbonizzazione, packaging, risorse naturali, water management, portualitá e logistica. Proseguirá in autunno il tour “l’Oro in bocca”, per valorizzare i prodotti Made in Italy con riguardo alle filiere del riso e della pasta”. “Agronetwork ha dato un valore aggiunto agli interessi del mondo agroindustriale – ha sottolineato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti -. Ho massima fiducia nelle iniziative dell’Associazione condotte dalla presidente Sara Farnetti che, grazie alla sua esperienza, continua a dare un valore strategico ai temi della corretta alimentazione e degli stili di vita”. – Foto ufficio stampa Confagricoltura – (ITALPRESS). sat/com 11-Lug-24 18:42

