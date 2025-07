Al debutto la terza generazione della Mazda CX-5

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Giovedí 10 luglio 2025 alle ore 10:00, Mazda svelerá la nuovissima CX-5, aprendo un nuovo capitolo per uno dei suoi modelli piú apprezzati. Progettata per adattarsi a diversi stili di vita, la CX-5 di terza generazione offre ancora di piú: un design piú deciso, che aumenta il carattere distintivo della CX-5, abbinato ad un abitacolo piú spazioso ed essenziale. Tecnologie avanzate e sistemi di sicurezza incentrati sul guidatore, per una guida connessa e sicura. Esperienza di guida piú coinvolgente e intuitiva, grazie ad un controllo piú preciso e una risposta ancora piú fluida. Foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 01-Lug-25 13:58

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA