Al debutto Lancia Ypsilon HF e HF Line

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Dal 16 al 25 giugno, parte in Italia il nuovo spot TV dedicato alle nuove Ypsilon HF da 280 CV e Ypsilon HF Line, entrambe ispirate al lato piú sportivo del brand e che segnano un’evoluzione significativa nella strategia del brand: l’imminente arrivo della Ypsilon HF, la versione stradale ad alte prestazioni, e l’apertura ordini della nuova Ypsilon HF Line, che porta il linguaggio HF su motorizzazioni piú accessibili ma mantenendo inalterato lo stile e la riconoscibilitá della gloriosa sigla. La campagna di comunicazione, visionabile nella versione da 50′ al seguente LINK, é stata declinata sia in tv, stampa e radio sia sui canali social e digital del brand. Inoltre, le due novitá rappresentano un passo decisivo nell’avanzamento del Rinascimento di Lancia, che procede con coerenza e determinazione, mantenendo fede a tutte le promesse finora fatte: dal debutto della nuova Ypsilon nel 2024 all”arrivo della versione HF nel 2025, fino alla conferma che la nuova Lancia Gamma sará prodotta, a partire dal 2026, presso l’iconico stabilimento di Melfi, uno degli impianti d’eccellenza del Gruppo. Ideato dall’agenzia 777, nata dalla collaborazione tra Armando Testa ed Herezie, il suggestivo filmato mette in luce i caratteri diversi delle due nuove vetture Lancia, esaltando la performance della Ypsilon HF 280 CV e sottolineando l’estetica eclettica della Ypsilon HF Line. Inoltre, la colonna sonora scandisce la storia e la performance delle due auto attraverso una moderna cittá, accompagnandole in un crescendo visivo e sonoro: un mix di sound design che unisce l’eco del barrito di un elefante, al ritmo delle percussioni, per evocare l’animale che da sempre é legato alla storia del brand. Lo stesso simbolo é impresso, assieme alle due lettere HF, sulle carrozzerie e nei dettagli interni delle due Ypsilon, e ricorre puntuale nelle immagini dello spot fino a materializzarsi nel cielo attraverso la composizione delle nuvole. È una sagoma che si staglia sopra le due auto affiancate, chiudendo il racconto con un’immagine potente e carica di significato. Tra leggenda e realtá, infatti, si narra che giá nel 1953 l’elefantino fosse stato scelto come portafortuna da Gianni, figlio di Vincenzo Lancia ed amministratore delegato della casa automobilistica dal 1949 al 1955. Il significato sarebbe da attribuire all’idea che, una volta lanciati in corsa, gli elefanti sono inarrestabili. Il simbolo del pachiderma “al galoppo”, dapprima raffigurato in azzurro e poi in rosso, pare provenire dalla mitologia orientale, come emblema benaugurante e come simbolo di vittoria, purchê rappresentato con la proboscide protesa in avanti. Tra l’altro, lo storico logo della HF Squadra Corse Lancia, fondata nel 1963 da Cesare Fiorio, si componeva delle lettere maiuscole HF, bianche su fondo nero, con quattro elefantini rossi in corsa e in calce, in maiuscolo, la scritta Squadra Corse, bianca su fondo rosso. Oggi le nuove Ypsilon HF da 280 CV e Ypsilon HF Line si fregiano del nuovo logo HF, che reinterpreta l’emblema storico, rendendolo contemporaneo e proiettato nel futuro. Infatti, gli elementi costitutivi del marchio, ossia l’acronimo HF e l’iconico Elefante, sono i simboli della tradizione Lancia che vengono ora semplificati, sia in termini di linee che di forme, creando un nuovo equilibrio, capace di esprimere innovazione, premiumness e italianitá con un tocco di eclettismo, nel massimo rispetto delle inconfondibili geometrie proprie del marchio. In particolare, colori sono quelli del logo ufficiale Fulvia Coupê del 1966 mentre l’inclinazione delle lettere é quella del logo Lancia Delta degli anni ’90 per esprimere velocitá e radicalitá. Con le nuove Ypsilon HF e Ypsilon HF Line, dunque, Lancia inaugura un nuovo capitolo della sua storia, in cui la potenza dell’innovazione incontra la forza evocativa della memoria. Due vetture che hanno missioni diverse ma condividono lo stesso spirito, quello dell’elefantino rosso: simbolo di coraggio e determinazione. Un segno che ritorna nel video, attraversando la cittá tra suoni tribali e atmosfere sospese, fino a materializzarsi nel cielo, in un’immagine potente, quasi mitologica. Perchê quando l’elefantino rosso torna a correre, la leggenda riparte e nessuno puó arrestarla. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 17-Giu-25 15:43

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA