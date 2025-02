Al museo Enzo Ferrari di Modena la nuova mostra “Supercars”

agenzia

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Il 18 febbraio, in occasione del compleanno del Fondatore della Casa di Maranello, il Museo Enzo Ferrari di Modena ha inaugurato e aperto al pubblico la nuova mostra “Supercars”: un percorso allestitivo di grande impatto visivo, completamente rinnovato nell’esperienza e nei contenuti. Ancora una volta il Museo Enzo Ferrari di Modena offre la possibilitá al pubblico di fan e appassionati del Cavallino Rampante di accedere a un’area aziendale solitamente inaccessibile: oggi si aprono le porte dell’Archivio Ferrari, un patrimonio coltivato in modo lungimirante fin dalla fondazione dell’azienda nel 1947 e alimentato costantemente nel tempo. Uno scrigno di memorie, un custode silenzioso che racchiude le tracce indelebili del passato e svela in modo inedito il processo creativo che ha dato vita a capolavori automobilistici senza pari. Oggi, questo tesoro nascosto viene parzialmente svelato al pubblico attraverso la digitalizzazione dei contenuti e l’interattivitá, offrendo ai visitatori del Museo Enzo Ferrari uno sguardo privilegiato sull’evoluzione dell’Azienda che ha scritto pagine indimenticabili nella storia dell’automobilismo. La lente d’ingrandimento dell’esposizione é puntata sulle Supercars, i modelli che hanno rappresentato le pietre miliari della storia di Ferrari e non solo, l’eccellenza ai massimi livelli, fuoriserie che incarnano i piú elevati standard di ricerca tecnologica. Cuore dell’allestimento sono 5 Isole digitali interattive e polifunzionali, una per ciascuna Supercar, che consentono ai visitatori di scoprire i dettagli e le connessioni che hanno consentito lo sviluppo di queste vetture: una selezione di circa 2000 pezzi tra fotografie, video, disegni, documenti e pubblicazioni provenienti dall’Archivio Ferrari e oggi consultabili digitalmente. Oltre all’esplorazione dell’Archivio digitalizzato, la visita é resa dinamica e accattivante grazie alla combinazione di una serie di esperienze tematiche e interattive che, per la prima volta ai Musei Ferrari, integrano nel percorso narrativo delle attivitá di carattere piú ludico pensate sia per il pubblico adulto che per i bambini. Un viaggio nel tempo dinamico dagli anni ’80 fino ad oggi pensato per rendere l’esperienza sempre piú coinvolgente. Protagoniste dell’allestimento e del percorso interattivo che coinvolgerá i visitatori, le Supercar Ferrari che saranno affiancate da modelli preparatori e versioni EVO delle stesse: Ferrari GTO (1984) – Il primo modello di granturismo in serie limitata derivato direttamente dall’esperienza delle competizioni. Ferrari F40 (1987) – La leggenda, una berlinetta con il DNA da competizione, disegnata da Pininfarina e costruita con largo uso di materiali compositi. Ferrari F50 – (1995) Il punto di incontro piú alto fra una monoposto e una granturismo. L’estetica al servizio dell’aerodinamica. Ferrari Enzo (2002) – Una estrema sintesi tecnologica in omaggio al Fondatore del Cavallino Rampante nell’anno del dominio in Formula 1. LaFerrari – (2013) La prima Ferrari stradale piú vicina a un’auto da corsa, la prima con motorizzazione ibrida Hy-Kers, disegnata dal Centro Stile Ferrari. Apice del percorso espositivo é la F80, la nuova Supercar lanciata a ottobre 2024 che verrá presentata al Museo con un inedito racconto dinamico e che, per la prima volta, mostrerá nel corso del periodo di apertura dell’esposizione i pezzi che rappresentano il processo evolutivo che anticipa la finalizzazione di un modello. Dal mulotipo al prototipo avanserie fino all’ultimo modello di stile, pezzi che andranno a comporre l'”archivio di domani” con l’ultima nata della Casa di Maranello, continuando quindi ad alimentare lo straordinario patrimonio dell’Archivio Ferrari per il futuro dell’Azienda. I Musei Ferrari continuano a riscuotere un interesse sempre crescente verso fan e appassionati del Cavallino Rampante, tanto che nel 2024 i Musei Ferrari di Modena e Maranello hanno registrato un nuovo record di visite con piú di 850mila visitatori. La mostra “Supercars” sará visitabile al Museo Enzo Ferrari di Modena fino al 16 febbraio 2026. – Foto ufficio stampa Ferrari – (ITALPRESS). sat/com 24-Feb-25 18:43

