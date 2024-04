Al via gli Aprilia e Moto Guzzi Days

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – La stagione motociclistica si apre con uno speciale periodo di porte aperte presso i punti vendita Aprilia e Moto Guzzi: per ogni appassionato motociclista, gli Aprilia Days e i Moto Guzzi Days rappresentano un’occasione unica per salire in sella alle piú recenti novitá dei due marchi italiani, e per scoprire gli esclusivi vantaggi proposti su tutti i modelli della gamma Aprilia e Moto Guzzi. L’appuntamento clou sará sabato 20 aprile, con l’apertura straordinaria di tutti i concessionari aderenti. Una giornata speciale, l’occasione ideale per immergersi nell’universo Aprilia e Moto Guzzi, dai nuovi modelli appena presentati ai sempre piú numerosi accessori originali. Grande protagonista degli Aprilia Days é la piú recente creazione della sportivissima famiglia RS: facile e divertente, la nuova Aprilia RS 457 irrompe nel segmento delle sportive di piccola cilindrata guidabili con la patente A2 con un mix unico di leggerezza, potenza e facilitá di guida, vantando il miglior rapporto peso potenza della sua categoria. Una vera sportiva, in puro stile RS, nuovo riferimento tecnologico e stilistico per i giovani motociclisti in vendita al prezzo di 7.199 Euro. Per tutto il mese di aprile, grazie alla speciale formula con Valore Futuro Garantito DreamRide Now, Aprilia RS 457 é acquistabile tramite comode minirate da 99 Euro al mese. La Casa di Noale offre inoltre esclusive promozioni, valide per tutto il mese di aprile, su Aprilia Tuareg: nelle tre nuove accattivanti colorazioni 2024 – l’evocativa Dakar Podium, Atreides Black e Canyon Sand – l’adventure bicilindrica vincitrice della Africa Eco Race é proposta con 1.000 Euro di vantaggi. Vantaggi fino a 700 Euro, oltre a convenienti soluzioni finanziarie dedicate grazie ai servizi DreamRide, sono disponibili anche sugli altri modelli della gamma 660, RS e Tuono, e sulla gamma 125 (RS, Tuono, RS e SX). I Moto Guzzi Days 2024 partono all’insegna del viaggio avventuroso, con la nuova e attesissima Moto Guzzi Stelvio a disposizione per i test ride. L’on-off della Casa dell’Aquila, nata sulla piú evoluta base tecnica Moto Guzzi, al vertice per le prestazioni del bicilindrico compact block e per le tecnologie innovative rivolte al piacere di guida e alla sicurezza, é offerta per tutto il mese di aprile con la speciale formula con Valore Futuro Garantito DreamRide Now, con rate da 149 Euro al mese. La nuova Moto Guzzi Stelvio é proposta al prezzo di 16.499 Euro, f.c., mentre la versione dotata dell’innovativa piattaforma di assistenza alla guida PFF Rider Assistance Solution é in vendita a 17.299 Euro. Riflettori puntati anche sui modelli della nuova gamma V85: la fascinosa e iconica travel enduro dell’Aquila é disponibile per i test ride nelle versioni V85 Strada, V85 TT e V85 TT Travel, offrendo cosí un ventaglio di proposte unico per tutti i motociclisti pronti a partire, qualunque sia la loro destinazione. Per tutto il mese di aprile esclusivi vantaggi fino a 1.000 Euro, e soluzioni di finanziamento dedicate, sono offerti anche sulla roadster V100 Mandello e sulla gamma V7. foto: ufficio stampa Gruppo Piaggio (ITALPRESS). tvi/red 08-Apr-24 12:02

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA