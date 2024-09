agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Svelato a Maggio 2024 Rafale E-Tech 4×4 300 cv inaugura una motorizzazione top di gamma, con l’inedito motore E-Tech Hybrid plug-in da 300 cv. La maggior potenza é ottenuta, in particolare, con l’aggiunta di un motore elettrico sul retrotreno. Abbinato al sistema 4Control Advanced a 4 ruote sterzanti, Rafale é dotato di un sistema a 4 ruote motrici sempre attivo, per una maggiore aderenza e una tenuta di strada ottimali in ogni circostanza. L’allestimento Atelier Alpine si spinge oltre il livello di eccellenza in termini di piacere di guida, con settaggi piú sportivi del telaio ed una sospensione attiva intelligente in grado di adattare costantemente gli ammortizzatori in funzione degli ostacoli che si incontrano sulla strada. La motorizzazione di Rafale E-Tech 4×4 300 cv é progettata sulla base tecnica del gruppo motopropulsore E-Tech Hybrid 200 cv. Sotto il cofano, il motore termico a 3 cilindri da 1,2 litri si dota di un nuovo turbocompressore che porta la potenza a 110 kW (150 cv) e la coppia a 230 Nm. La trasmissione multimode con innesto a denti, invece, é ottimizzata per adattarsi a queste evoluzioni. Alla base termica sono associati tre motori elettrici (2 principali e 1 secondario) per una potenza massima totale di 300 cv. L’aggiunta di un secondo motore elettrico principale, sempre collegato al retrotreno, consente di offrire una potenza di 100 kW (136 cv) e una coppia di 195 Nm. Il sistema é alimentato da una batteria agli ioni di litio da 22 kWh/400V per garantire fino a 100 km di guida in modalitá elettrica e fino a 1.000 km con un pieno benzina, grazie al serbatoio da 55 litri. Oltre alla motorizzazione ad alte prestazioni, Rafale E-Tech 4×4 300 cv é disponibile nell’inedita versione Atelier Alpine. Oltre alle caratteristiche stilistiche specifiche – tinta carrozzeria Blu Sommit, spoiler flottante color Nero Etoilê, cerchi “Chicane” da 21″ con pneumatici Continental e moquette che ricopre il pianale riprendendo il blu iconico della Marca – questa versione dal nome eloquente racchiude tutto il know-how degli ingegneri di Alpine Cars per offrire “l’esperienza Alpine” al volante di Renault Rafale. Concretamente, il telaio é stato oggetto di settaggi specifici (ammortizzatori, molle, tamponi di finecorsa, barra stabilizzatrice) e attraverso il dynamic driving system é possibile regolare il telaio in tre modalitá (Comfort/ Dynamic/ Sport) per adattare la guida in base ai desideri del conducente. Infine, Rafale E-Tech 4×4 300 cv Atelier Alpine si arricchisce di sospensione attiva intelligente, per un comfort a bordo ancora maggiore. Riccamente equipaggiato di serie, Rafale E-Tech 4×4 300 cv offre una gamma semplice, con due livelli di allestimenti: Esprit Alpine da 52.700 euro ed Atelier Alpine da 57.200 euro. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 12-Set-24 12:04

