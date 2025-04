Al via gli ordini per la Renault 5 E-Tech Electric “Roland-Garros”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La serie speciale Roland-Garros si aggiunge oggi alle tre versioni giá presenti sul mercato (Evolution, Techno, Iconic Cinq) per completare la gamma Renault 5 E-Tech Electric. Abbina eleganza e sportivitá rendendo omaggio al mondo del tennis e al Torneo Roland-Garros. Sono quattro le tinte be-style disponibili: Bianco Nacrê /tetto nero, Blu Notturno /tetto nero, Nero Étoilê e, in esclusiva, Grigio Scisto Satinato /tetto nero. Questi colori si sposano perfettamente con il profilo tetto argento satinato ed i cerchi in lega diamantati neri da 18″ Électro. I cerchi dal design specifico sono impreziositi da coprimozzi centrali color Grigio Scisto Satinato. Altre personalizzazioni specifiche arricchiscono il design esterno. Alla base delle porte anteriori spicca il logo Roland-Garros al centro di una grafica che ricorda la “Croce di Sant’Andrea”, ispirata all’architettura dello stadio. All’interno, le sellerie specifiche grigio chiaro, con trama grafica fitta e densa, ricordano l’abbigliamento tecnico e contemporaneamente il tessuto d’arredamento. Il tessuto al 100% in materiale riciclato é abbinato a zone traforate (si noti soprattutto la forma ad “H” dello schienale). Il tutto é arricchito dai supporti laterali e dal bracciolo rivestiti in tessuto refined blue. Il logo Roland-Garros é impresso sugli schienali del sedile anteriore. Il tessuto dei sedili é ripreso nei pannelli delle porte e nella fascia inferiore della plancia, insieme al tessuto refined blue e alla piccola bandiera francese blu-bianca e rossa. La banda verticale che attraversa la plancia é color metallo anodizzato con una zona retroilluminata con la scritta “Roland Garros Paris”. La leva del cambio e-pop shifter specifico si ispira all’impugnatura delle racchette da tennis. All’estremitá, proprio come alla base del manico delle racchette, spicca il logo Roland-Garros. La consolle centrale include un tappetino di ricarica a induzione color terra battuta. Nello stesso spirito, l’abitacolo é completato da tappetini con bordi color terra battuta. Il battitacco in alluminio spazzolato, con la scritta “Roland-Garros Paris”, presentano a loro volta la grafica a “Croce di Sant’Andrea”. Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros é disponibile nella versione Comfort Range con batteria da 52 kWh, per un’autonomia combinata fino a 410 km. Questa versione é pensata per i clienti che cercano veicoli elettrici che siano a proprio agio sia in cittá che nei viaggi piú lunghi, ideali per i weekend e le vacanze. Con batteria da 52 kWh, motore da 110 kW (150 cv) ed equipaggiamento super completo basato su quello della versione Iconic Cinq, Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros esalta l’essenza di questa nuova icona pop elettrica che abbina design emozionale, dinamicitá di guida e agilitá, grazie alla piattaforma AmpR Small con retrotreno multilink ed esperienza elettrica potenziata. Renault 5 E-Tech Electric é prodotta presso la Manufacture Ampere di Douai, nel Centro ElectriCity. Renault 5 E-Tech Electric ha anche ottenuto la certificazione Origine France Garantie. foto: ufficio stampa Renaul Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 11-Apr-25 17:48

