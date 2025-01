Al via in India la produzione del nuovo SUV Kia Syros

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Kia India ha avviato la produzione di Syros, un SUV versatile, pensato specificamente per le esigenze del mercato indiano. Presentato ufficialmente nel dicembre 2024, Syros stabilisce nuovi standard nel segmento dei SUV in termini di design, tecnologia e spazio. Kia ha tenuto una cerimonia ufficiale presso lo stabilimento di Anantapur, Andhra Pradesh, in India, per celebrare l’avvio della produzione di Syros, sull’onda del notevole entusiasmo suscitato dalla world premiere del dicembre scorso. All’evento hanno partecipato dirigenti e dipendenti di Kia, tra cui Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia Corporation, e Gwanggu Lee, Managing Director di Kia India. Il nuovo SUV ha giá raccolto 10.258 pre-ordini, a conferma del notevole potenziale di Syros sul mercato indiano. Syros a cinque posti é stato progettato e realizzato a seguito di un’approfondita analisi delle tendenze del mercato in India, in modo da poter soddisfare pienamente le esigenze e le richieste dei consumatori del subcontinente. “Siamo felici dell’interesse che in India i nostri clienti hanno giá mostrato per il nuovo SUV Syros”, ha dichiarato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia. “Questo é un segnale positivo in vista del lancio sul mercato di Syros e una testimonianza dell’attenzione che Kia riserva ai propri clienti, offrendo veicoli di valore grazie alle caratteristiche intrinseche e ai servizi innovativi che li contraddistinguono”. Il design avanzato, le funzionalitá e le caratteristiche di connettivitá offerte su Syros sono stati i fattori determinanti del grande interesse suscitato sul mercato da questo innovativo SUV. La filosofia di design “Opposites United” di Kia declina in maniera naturale linee audaci con una poliedricitá funzionale per dare vita ad un SUV inedito, family-focused e dall’estetica sorprendente, futuristica e sofisticata. La funzionalitá spiccata e il design elegante di Syros esaltano ai massimi livelli lo spazio interno. Syros presenta inoltre tecnologie innovative che introducono nuovi standard nel segmento dei SUV, andando a soddisfare le richieste dei consumatori indiani, sempre piú attenti alle ultime tendenze, alle caratteristiche e ai materiali sofisticati. ll nuovo SUV offre, per primo nel suo segmento, sedili posteriori scorrevoli, reclinabili e ventilati, nonchê una connettivitá all’avanguardia con oltre 80 funzioni. Syros si distingue anche per il tetto apribile panoramico a doppio pannello, un impianto audio Harman Kardon Premium con 8 Speaker e, sempre per primo nel suo segmento, per la possibilitá di aggiornamento software Over-the-Air (OTA). Le caratteristiche legate alla sicurezza sono state ulteriormente incrementate con l’introduzione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di livello 2 con 16 funzioni autonome, tra cui Forward Collision Avoidance Assist, Lane Keep Assist, una telecamera a 360 gradi con Blind View Monitor e Smart Cruise Control con Stop & Go. Tutto questo é completato da una suite di 20 funzioni di sicurezza standard, come Electronic Stability Control, Hill Start Assist control, sei airbag, Vehicle Stability Management e Electric Parking Brake con Auto Hold, che assicurano il piú alto livello di protezione sia per il conducente che per i passeggeri. Le vendite di Syros prenderanno avvio in India il 1° febbraio, mentre le consegne ai clienti seguiranno a stretto giro. Kia ha in programma di lanciare Syros anche sui mercati di Asia-Pacifico, America Latina e Medio Oriente. Questo nuovo SUV é l’ultima proposta, in ordine di tempo, pensata su misura per specifici mercati a livello locale, nell’ambito dell’impegno globale di Kia di approntare per i propri clienti soluzioni di mobilitá sostenibile, con tecnologie e servizi leader del settore. foto: ufficio stampa Kia Italia (ITALPRESS). tvi/com 20-Gen-25 17:25

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA