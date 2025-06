agenzia

ISCHIA (ITALPRESS) – Venerdí al via la 46° edizione del Premio Ischia internazionale di giornalismo, la manifestazione italiana dedicata, all’informazione, alla comunicazione ed ai suoi protagonisti vivrá una intensa edizione 2025, interrogandosi sull’ attualitá nazionale e internazionale e sui nuovi modelli della comunicazione. Ad aggiudicarsi il Premio Ischia nelle sue diverse sezioni: Anton Troianovski, Politico.eu come premi internazionali, Nina Palmieri de “Le Iene” e la Domenica sportiva per la sezione Tv e Sport. Premi speciali Ischia alla carriera a Emilio Giannelli e all’Ansa per gli 80 anni. Anton Troianovski, direttore, basato a Berlino, della sede di Mosca de “The New York Times”, é il vincitore del Premio Ischia Internazionale di giornalismo 2025, mentre il premio Ischia europeo é stato assegnato alla redazione del sito “Politico.eu”, oggi diretta da Kate Day. Nina Palmieri, inviata de “Le Iene” é stata scelta come giornalista italiana dell’anno. A “La Domenica sportiva”, la trasmissione piú longeva d’Italia, il premio Ischia per il giornalismo sportivo. Premi speciali alla carriera a Emilio Giannelli, storico vignettista del Corriere della Sera e all’Ansa per gli 80 anni I premi sono stati assegnati dalla giuria presieduta dall’Ambasciatore Giampiero Massolo e composta da Giulio Anselmi, Presidente Ansa, Guido Boffo, Direttore “Il Messaggero”, Gian Marco Chiocci, “Direttore Tg1”, Giuseppe de Bellis, Direttore di “Skytg24”, Luciano Fontana, Direttore “Corriere della Sera”, Flavia Giacobbe, Direttore della rivista Formiche, Giovanni Grasso, Consigliere per la stampa del Presidente della Repubblica, Roberto Napoletano, Direttore de “Il Mattino”, Mario Orfeo, direttore de “la Repubblica”, Agnese Pini, Direttrice delle testate del gruppo, QN, Nazione, Resto del Carlino e Giorno”, Beniamino Quinteri, Presidente Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Fabio Tamburini, Direttore del “Sole 24 Ore” Maarten Van Aalderen della stampa estera in Italia. Greta Cristini é la vincitrice del premio speciale “Opening New Ways of Journalism”, promosso dal gruppo Unipol. A Barbara Stefanelli il riconoscimento per la “Comunicazione Sostenibile”, sostenuto da A2a. Sul versante della comunicazione istituzionale sono stati assegnati i premi “Comunicatori dell’anno” giunto alla XVII edizione é rivolto al professionista da cui dipende o é riconducibile l’attivitá di comunicazione e che abbia saputo sostenere la reputazione delle organizzazioni pubbliche e delle istituzioni in generale. Quest’anno il premio é stato assegnato a Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e a Jacopo Gasparetti, per la sezione under 30. A decretare i vincitori la giuria composta da Massimiliano Paolucci, presidente di giuria, Valeria Speroni Cardi, Global Head of Press and Media Relations Menarini Group, e vice presidente di giuria, Luigi Fiorentino, Consigliere di Stato ,Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’informazione e l’editoria, Ludovico Fois, responsabile Relazioni Esterne ed Affari Istituzionali ACI, Stefano Porro, direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali di Mundys s.p.a., Luciano Tancredi, direttore editoriale gruppo SAE, Fernando Vacarini, responsabile Media Relations, Corporate Reputation and Digital PR di Corporate Unipol, Antonio Funiciello, Identity Manager di E.N.I., Leonardo Bartoletti, amministratore di Headline s.r.l., Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione, Sostenibilitá A2a. La 46° edizione del premio Ischia é patrocinata dalla Regione Campania, dal Comune di Lacco Ameno d’Ischia, dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e dalla Siae, con il contributo di ACI – Automobile Club Italia, Gruppo Unipol, Gruppo Menarini, Mundys spa, da A2A e ICorporate. Media Partner della manifestazione sono Skytg24, Italpress e Data Stampa. -Foto ufficio stampa Premio ischia- (ITALPRESS). pc/com 18-Giu-25 13:29

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA