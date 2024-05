Alaphilippe vince la 12^ tappa al Giro, Pogacar resta in rosa

agenzia

Domani é in programma la 13esima tappa: Riccione-Cento di 179 chilometri FANO (ITALPRESS) – Julian Alaphilippe ha vinto con arrivo solitario la 12esima tappa del Giro2024, Martinsicuro-Fano di 193 km. Il francese due volte campione del mondo é scattato a circa 12 km dalla conclusione lasciando il suo compagno di fuga Mirko Maestri. Dietro di lui l’ecuadoriano Jhonatan Narvâez. Tadej Pogacar, sul traguardo con oltre 5′ di ritardo, rimane in maglia rosa saldamente al comando della classifica generale. Domani é in programma la 13esima tappa: Riccione-Cento di 179 chilometri, che sulla carta dovrebbe rappresentare un’altra occasione per i velocisti. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). gm/red 16-Mag-24 16:52

