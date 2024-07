agenzia

BUSSOLENGO (VERONA) (ITALPRESS) – Alessio Romitelli é il nuovo CEO di NAMED GROUP – il polo italiano della salute naturale – succedendo a Giuseppe Giorgini che contestualmente assume la carica di Presidente del Gruppo. Romitelli é nato a Roma nel 1985, si é laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Universitá “La Sapienza” e, dopo un percorso di dottorato di ricerca in Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, ha intrapreso un cammino che dura ormai da piú di 10 anni nel mondo dell’HealthCare. Prima di entrare nel 2022 in NAMED GROUP, dove ha ricoperto via via ruoli di rilevanza crescente, é stato Associate Partner di Bain & Company, facendo parte del leadership team della practice Healthcare e attivo su progetti italiani e internazionali relativi a tutti gli ambiti della Salute. Ad Alessio Romitelli il compito di continuare il percorso di crescita del Gruppo che si caratterizza come player unico del mercato Consumer Health – a livello nazionale e internazionale – per la presenza nei principali verticali industriali del settore: l’integrazione alimentare, i dispositivi medici, la nutrizione sportiva, la dieta, l’analisi molecolare del microbiota e da ultimo l’alimentazione funzionale. Nato nel 2022 dall’unione di Specchiasol, Named, Phytogarda, Wellmicro, Farma-Derma, NAMEDSPORT, New Penta e la belga GDI Martera, NAMED GROUP ha recentemente acquisito anche LIFe Laboratorio Italiano Fermentati, azienda pioniera in Italia nella produzione di alimenti vegetali biologici fermentati spontaneamente. “Il completamento del processo di integrazione e consolidamento di Named Group dopo la continua crescita del suo perimetro, il sostegno alla spinta in innovazione R&D, l’ampliamento di quote di mercato all’estero e in Italia – afferma Alessio Romitelli, CEO di Named Group – sono le prioritá che mi pongo come CEO per garantire il proseguimento del cammino di successo fin qui intrapreso. Per il nostro Gruppo é fondamentale l’impegno a mantenere l’eccellenza di prodotti e servizi offerti ai nostri clienti e la promozione di un ambiente di lavoro positivo e costruttivo: la solida base di una realtá che fa della differenza la propria forza e che sono onorato di guidare”. – Foto ufficio stampa NAMED GROUP – (ITALPRESS). sat/com 09-Lug-24 12:15

