Alfa Romeo é Automotive Partner della Hopman Cup 2025

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo scende in campo alla Hopman Cup 2025, in qualitá di Automotive Partner, confermando il proprio legame profondo con il mondo dello sport di eccellenza. La storica competizione internazionale di tennis a squadre miste, organizzata da Tennium e dalla ITF (Federazione Internazionale di Tennis), si sta svolgendo in questi giorni presso la Fiera del Levante di Bari e, per la prima volta nella sua storia, vede l’Italia come Paese ospitante. La Hopman Cup 2025 riunisce sei squadre nazionali – Italia, Canada, Grecia, Spagna, Francia e Croazia – in una competizione che celebra il tennis come sport di squadra. Ogni incontro comprende tre match: singolare femminile, singolare maschile e doppio misto. Al prestigioso appuntamento partecipano i giovani talenti Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli, determinati a portare in alto i colori italiani in una sfida che unisce passione, impegno e spirito di squadra. Un format unico nel panorama internazionale, capace di esaltare sia la performance individuale che la coesione del team, principi che Alfa Romeo riconosce pienamente e integra nella propria visione del progresso tecnico e umano applicato alla mobilitá di domani. In particolare, il Brand é parte attiva nell’organizzazione dell’Hopman Cup 2025, contribuendo con un’esposizione di modelli nella venue di gara e arricchendo l’evento con un’esperienza di prestigio. A contribuire al successo dell’iniziativa sono anche due concessionari locali del Biscione, che stanno garantendo mezzi e professionalitá per un supporto impeccabile: Autoclub (sede di Bari in via Napoli 364) e Maldarizzi Automotive (sedi di Bari in via Oberdan 2 e di Trani in via Barletta S.S. 16 Km. 756+583). Come sul rettangolo da gara, dove i tennisti italiani combinano tecnica e grinta per affrontare ogni partita, cosí la gamma Alfa Romeo si distingue per la sua capacitá di dominare ogni “campo da gioco”, che si tratti di strade urbane o percorsi tortuosi, assicurando sempre il massimo in termini di dinamica di guida, comfort e tecnologia. Lo dimostra la nuova Junior*, la compatta sportiva del Biscione che ha saputo reinterpretare lo spirito del marchio in chiave compatta e accessibile, conquistando una nuova generazione di Alfisti, amanti della bellezza italiana, delle prestazioni piú esaltanti e di una mobilitá sempre piú sostenibile. Inoltre, la nuova compatta sportiva rappresenta la risposta piú completa del segmento, con un’offerta che spazia dalla versione Elettrica Veloce da 280 CV alla nuova Ibrida Q4, Junior. Inoltre, fanno parte della flotta ufficiale dell’evento sportivo anche l’innovativa Tonale**, il primo C-SUV elettrificato della casa che vanta un equilibrio perfetto tra sportivitá, efficienza e contenuti tecnici avanzati; e la pluripremiata Stelvio***, il primo SUV del marchio che ha ridefinito il concetto di sportivitá nel segmento D-SUV. La partecipazione alla Hopman Cup 2025, dunque, rappresenta per Alfa Romeo un palcoscenico d’eccellenza per valorizzare l’eleganza, la dinamicitá e la tecnologia di tre modelli simbolo dell’eccellenza italiana, in perfetta sintonia con lo spirito competitivo e internazionale dell’evento. Del resto, il marchio di nobile sportivitá italiana dal 1910 é da sempre al fianco di campioni di diverse discipline e supporta le manifestazioni agonistiche di piú alto profilo, mostrando la consueta audacia e passione che la contraddistingue nel mondo. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 18-Lug-25 15:34

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA