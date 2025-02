Alfa Romeo Junior é “La Novitá 2025” per il pubblico di Quattroruote

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Si apre con un risultato prestigioso il 2025 di Alfa Romeo. Il pubblico di Quattroruote ha infatti espresso la propria preferenza per l’Alfa Romeo Junior come “La Novitá 2025”. Il voto, espresso online da un pubblico appassionato ed entusiasta, ha premiato il piú recente capolavoro del Biscione con il 16% delle preferenze, superando le altre 19 candidate selezionate dalla redazione come le novitá piú interessanti dell’anno precedente. Sportiva nell’anima, compatta nelle dimensioni e stile italiano al primo sguardo. Junior rappresenta la nuova porta di accesso al mondo Alfa Romeo per tutti coloro, Alfisti ma non solo, che erano in attesa del ritorno del marchio nel segmento B, uno dei piú rilevanti in Italia e in Europa. Per giocare un ruolo da protagonista, Alfa Romeo propone la compatta piú sportiva ed emozionante da guidare dell’intera categoria, l’unica in grado di “dialogare” con coloro che hanno amato Giulietta e Mito, e attirare a sê una nuova generazione di Alfisti. Disponibile in due configurazioni, ibrida ed elettrica, la nuova Junior si aggiunge agli altri sei modelli Alfa Romeo che hanno giá vinto il concorso: 147 (2001), MiTo (2009), Giulietta (2011), Giulia (2017), Stelvio (2018) e Tonale (2023). “Alfa Romeo Junior é un modello su cui crediamo molto, e i risultati lo confermano: quasi 5.000 ordini e 2.300 immatricolazioni nella seconda metá dello scorso anno. Il suo design distintivo e le prestazioni brillanti stanno conquistando un pubblico piú giovane e dinamico, con un riscontro eccellente da parte dei clienti” ha dichiarato Antonella Bruno, Country Manager di Stellantis in Italia. “Ricevere questo premio é per noi motivo di grande orgoglio e ci spinge a fare meglio ogni giorno. Il pubblico di Quattroruote ha infatti apprezzato il valore e la bellezza della nostra Junior, un oggetto cool e unico, che coniuga uno stile accattivante con la tecnologia piú avanzata in termini connettivitá e dinamica di guida” ha aggiunto Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo Italia. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 03-Feb-25 14:44

