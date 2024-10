Alfa Romeo Junior Ibrida debutta nelle concessionari italiane

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida da 136 cavalli, la versione esclusiva che sintetizza sportivitá, tecnologia e comfort é disponibile presso i rivenditori italiani per una prova su strada. Disponibile anche nella motorizzazione Elettrica da 156 Cv, con la nuova versione ibrida il marchio conferma la sua attitudine a soddisfare la sua clientela, lasciandole piena libertá di scelta sulla configurazione che meglio risponde alle proprie esigenze di mobilitá e gusti personali, senza rinunciare ai valori di sportivitá ed efficienza insiti nel DNA di Alfa Romeo. In particolare, la nuova Junior Speciale Ibrida propone un’architettura 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV. La componente elettrica é composta da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un motore elettrico da 21 kW integrato nell’ innovativo cambio a doppia frizione e 6 rapporti che opera insieme all’ inverter e la centralina della trasmissione per garantire la massima efficienza. Junior Ibrida, quindi, offre un’esperienza di guida estremamente fluida e consente di procedere in modalitá elettrica per oltre il 50% in cittá; garantisce guida in elettrico non solo nelle manovre di parcheggio o a basse velocitá cittadine ma anche su percorsi extraurbani, in condizioni di basso carico fino a 150 km/h. Per quanto concerne l’estetica, inoltre, sulla Junior Ibrida spicca la nuova reinterpretazione dello scudetto “Leggenda”, che accentua il design sportivo di questo autentico oggetto cool in grado di creare una immediata connessione emotiva, attraverso un rapporto simbiotico tra uomo e macchina perchê, per Alfa Romeo, l’automobile é e resta un prodotto emozionante da vivere con passione e coinvolgimento. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 24-Ott-24 14:27

