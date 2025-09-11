Alfa Romeo Junior, la passione si fa elettrica

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – La gamma Alfa Romeo si arricchisce di nuove opportunitá grazie all’arrivo degli Ecobonus 2025. A trarne vantaggio é la Alfa Romeo Junior elettrica e Junior elettrica Speciale, oggi ancora piú accessibili grazie agli incentivi statali dedicati alla mobilitá a zero emissioni. Infatti, viene proposta con una formula particolarmente vantaggiosa: anticipo 0 euro, 36 rate mensili da 149 euro e rata finale residua di 22.295euro, con TAN fisso 2,99% e TAEG 4,34%. Un’offerta che rende concreto il claim “La Passione si fa elettrica”, trasformando l’emozione di guida Alfa Romeo in un’esperienza sostenibile e alla portata di un pubblico sempre piú ampio. L’iniziativa é valida fino al 30 settembre 2025, con il contributo di Alfa Romeo e dei concessionari aderenti, ed é subordinata alla rottamazione di un veicolo termico fino a Euro 5, di proprietá del cliente da almeno sei mesi. Il prezzo di listino della Junior elettrica 156 CV – 115 kW, allestimento base, é pari a 39.500 euro (IPT e contributo PFU esclusi). Grazie agli incentivi statali, il Prezzo Promo scende a 24.570 euro con rottamazione e ISEE inferiore a 30.000 euro, che dá diritto a un contributo di 11.000 euro. In caso di ISEE compreso tra 30.000 euro e 40.000 euro, l’incentivo ammonta a 9.000 euro. La Junior Elettrica rappresenta l’essenza del design e della sportivitá del marchio declinata in chiave compatta e sostenibile. Con proporzioni equilibrate, linee scolpite e dettagli di stile inconfondibili, unisce la tradizione italiana della bellezza funzionale alla piú avanzata tecnologia di propulsione 100% elettrica. Gli interni, progettati attorno al guidatore, offrono un’esperienza immersiva e dinamica, in cui materiali ricercati e soluzioni innovative si fondono per garantire comfort e piacere di guida senza compromessi. Inoltre, la sportiva compatta adotta un innovativo motore da 156 CV (115 kW) abbinato a una batteria da 54 kWh, capace di coniugare prestazioni brillanti ed efficienza ai vertici della categoria. L’autonomia raggiunge i 410 km nel ciclo WLTP, mentre la ricarica rapida consente di passare dal 20 all’80% in meno di 30 minuti presso colonnine fast charge da 100 kW. La trazione anteriore, tarata secondo la tradizione dinamica Alfa Romeo, assicura una risposta diretta e coinvolgente, ulteriormente esaltata dal sistema Alfa DNA che permette di adattare l’esperienza di guida alle diverse esigenze quotidiane, dall’efficienza alla massima sportivitá. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 11-Set-25 14:23

