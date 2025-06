Alfa Romeo partner di Luna Rossa nella prossima America’s Cup

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo e Luna Rossa stringono una partnership per partecipare insieme alla prossima America’s Cup, che si terrá nel 2027 nel golfo di Napoli. L’annuncio é arrivato dai due brand oggi, durante un evento nella cornice del museo storico di Arese, in Lombardia. A entrare nel dettaglio della collaborazione sono stati Santo Ficili, amministratore delegato di Alfa Romeo e Maserati, e Max Sirena, team director di Luna Rossa. La partnership tecnologica durerá almeno due anni e mezzo e prevede un lavoro comune sulla ricerca dei materiali, che porterá anche alla produzione di auto in edizione limitata da commercializzare in tutto il mondo. “Ci sono molte affinitá tra Alfa Romeo e Luna Rossa, un abbinamento che prevede anche il raggiungimento della performance sportiva” spiega Ficili. “Le barche utilizzate in Coppa America hanno avuto un’evoluzione dal punto di vista aerodinamico, Alfa Romeo ha una storia importante nell’ambito delle corse e ci puó dare un aiuto anche dal punto di vista del know-how tecnologico – commenta Sirena – Dal 2007 cercavamo di stringere questa partnership, finalmente ci siamo riusciti”. Una contaminazione fra mondi: dal mondo nautico si potrá trarre ispirazione sull’utilizzo dei materiali leggeri e fare serie speciali in casa Alfa Romeo, che saranno annunciate a partire dal 2026. Per quanto riguarda invece il rientro di Alfa Romeo nel Motorsport, il responsabile marketing Cristiano Fiorio puntualizza: “Serve il momento giusto per farlo e non potrá essere prima di 3-4 anni – dice – Il primo obiettivo é mettere in sicurezza il brand, nei prossimi mesi potremo parlare del piano prodotto, poi potremo ripensare anche al Motorsport”. Fa parte della partnership anche il Gruppo Prada che, come spiega Lorenzo Bertelli, contribuirá a “lavorare sulla parte di design di alcune auto che andremo a presentare”. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). xn3/tvi/red 10-Giu-25 17:09

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA