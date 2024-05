Alfa Romeo presenta il nuovo store online e la nuova collezione

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – A partire da oggi é disponibile il nuovo merchandising ufficiale di Alfa Romeo, una collezione contemporanea, innovativa e di design per la comunitá di appassionati, la Tribe Alfa Romeo, che condivide i valori e la missione del Brand in modo viscerale. Contestualmente nasce il nuovo store online di Alfa Romeo dove gli utenti potranno navigare in modo coinvolgente e intuitivo, vivendo una esperienza di acquisto premium, proprio come quella che si assapora negli esclusivi showroom Alfa Romeo nel mondo. Declinata in tre Collection – “Performance”, “Urban Red Line” e “Sport Red passion” – la nuova offerta di Merchandising Alfa Romeo include nuovi capi d’abbigliamento dallo stile contemporaneo e accessori funzionali dalla caratterizzante personalitá. Dunque, ciascun prodotto riflette un patrimonio glorioso proiettato verso un futuro sostenibile e audace, oltre a soddisfare tutti coloro che amano distinguersi nel look quotidiano e alla ricerca di soluzioni tecniche che migliorino la performance. Il tutto potenziato da uno stile unico, grafiche iconiche e texture accattivanti. La nuova collezione inoltre rappresenta un asset strategico per veicolare i valori di Alfa Romeo fidelizzando gli appassionati di lunga data e attraendo una nuova generazione di Alfisti che in un’auto cercano un legame simbiotico capace di provocare “autentiche emozioni”. Per questi ambasciatori del Brand nella vita quotidiana, quindi, Alfa Romeo ha completamente ridisegnato il suo store virtuale per far scoprire ed esaltare la realtá di un marchio dalla forte connotazione italiana che, in oltre un secolo di vita, ha saputo rimanere al passo coi tempi senza dimenticare le proprie radici. In particolare, l’esperienza di navigazione attraverso le diverse categorie é estremamente intuitiva, permettendo cosí un’esplorazione semplice e approfondita. All’immagine di ogni prodotto infatti vengono affiancati testi e informazioni tecniche che forniscono, in modo immediato, tutti i dettagli all’utente. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 20-Mag-24 12:38

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA