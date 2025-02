Alfa Romeo presenta la nuova serie speciale di gamma Intensa

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Arriva la nuova serie speciale Intensa, una celebrazione dell’identitá Alfa Romeo attraverso esclusivi interventi di design. Nella nuova serie speciale ogni dettaglio é stato pensato per offrire un’esperienza unica e indimenticabile. In particolare, Tonale Intensa presenta cerchi in lega bicolore da 20″ dal design inedito, con finiture diamantate in oro chiaro e verniciatura opaca in grigio scuro Dark Miron. Gli esterni hanno un aspetto spiccatamente sportivo, contraddistinti dalle modanature e codolini verniciati nero lucido con inserti in Dark Miron opaco, le esclusive pinze freno nere con la firma Alfa Romeo in oro chiaro e i doppi terminali di scarico cromati. Tre le colorazioni disponibili: Rosso Alfa, Verde Montreal e Nero Alfa. Gli interni offrono un contrasto cromatico raffinato e sono impreziositi dai nuovi sedili in Alcantara di colore nero, con impunture a contrasto color cuoio, logo Alfa Romeo ricamato sui poggiatesta anteriori in color cuoio e traforatura a contrasto di colore grigio antracite, esclusivi della versione Intensa. Impreziosita anche la plancia, che si presenta con un esclusivo rivestimento in Alcantara con cucitura a contrasto di color cuoio, ambient light multicolore e con il nuovo volante bicolore con accenti color cuoio e impuntura a contrasto color cuoio. La serie speciale trova la sua “firma” nei loghi Intensa all’interno: ricamato sul bracciolo centrale anteriore e termoimpresso sui fianchetti interni dei sedili anteriori. Completano l’ambiente interno i pannelli porta con impunture a contrasto in color cuoio. Negli interni di Tonale inoltre spiccano le novitá recentemente introdotte con il MY25: il tunnel centrale ridisegnato con il nuovo selettore rotativo del cambio automatico e il rinnovato display del quadro strumenti. Tonale Intensa ha la piú completa dotazione di serie, che include dotazioni tecniche e tecnologiche di alto livello come le sospensioni elettroniche a controllo elettronico e la guida assistita di livello 2, ma anche contenuti premium come il sistema audio da 470 W Harman Kardon a 14 altoparlanti con subwoofer e i sedili riscaldabili con regolazioni elettriche a 8 vie con 3 memorie sul sedile guida. Le motorizzazioni disponibili sono Ibrida Plug-In Q4 da 280 CV con cambio automatico a 6 rapporti, Ibrida da 160 CV con tecnologia VGT (Variable Geometry Turbine) e cambio automatico a doppia frizione a 7 marce, e Turbo Diesel da 130 CV con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Molto accattivante é Stelvio Intensa, che si distingue per i cerchi in lega opachi con finiture oro chiaro da 20 pollici e pinze dei freni nere con dettagli in oro chiaro. L’estetica degli esterni é ulteriormente impreziosita dal tricolore sugli specchietti laterali ed é disponibile nei colori Vulcano Black, Verde Montreal, Rosso Etna (metallizzato) e Rosso Alfa (Pastello). Gli interni dello Stelvio sono caratterizzati da sedili sportivi in pelle con supporto centrale color cuoio e cuciture dello stesso tono che si estendono alla plancia, ai pannelli delle portiere e i sedili posteriori. Il binomio cromatico é presente anche sul volante dove inserti specifici color cuoio si sposano alla perfezione con il rivestimento in alcantara nero. Gli interni conferiscono qualitá e ricercatezza grazie a dettagli caratterizzanti come il logo Alfa Romeo ricamato sui poggiatesta anteriori, il ricamo “Intensa” di colore nero sul bracciolo centrale e la plancia rivestita in pelle. Anche lo Stelvio é dotato di elementi in alluminio, come i pedali sportivi e i paddle shift, che ne esaltano il carattere sportivo. Tra le caratteristiche tecniche spiccano le sospensioni SDC (Synaptic Dynamic Control), che garantiscono una dinamica di guida precisa agile. Stelvio Intensa é proposta in abbinamento alla motorizzazione turbo Benzina GME da 280 CV, sia con trazione integrale che posteriore, ed ai motori JTDM da 210 (AWD) e 160 CV (RWD). Non meno affascinante é Alfa Romeo Giulia Intensa, che si caratterizza per i cerchi in lega diamantati da 19 pollici in due tonalitá con finitura opaca e le pinze dei freni nere impreziosite da dettagli in oro chiaro. Il design distintivo della Giulia é completato dal tricolore sulle calotte degli specchietti laterali. I colori disponibili includono Vulcano Black, Verde Montreal, Rosso Etna (metallizzato) e Rosso Alfa (pastello). Gli interni conferiscono grande qualitá e ricercatezza grazie all’utilizzo di materiali di pregio, come la pelle sulla plancia e i pannelli delle portiere. I sedili in pelle, con un supporto centrale color cuoio e cuciture dello stesso tono, aggiungono un tocco elegante e sportivo. Il binomio cromatico é presente anche sul volante dove inserti specifici color cuoio si sposano alla perfezione con il rivestimento in alcantara nero. Gli elementi in alluminio, tra cui i pedali sportivi e i paddle shift, completano un interno. La Giulia Intensa é anche dotata di un ampio display TFT da 12,3 pollici, oltre a un sistema di infotainment con schermo da 8,8 pollici dotato di navigazione ed il sistema audio Harman Kardon. Le motorizzazioni comprendono il motore benzina da 280 cavalli disponibile sia a trazione posteriore che integrale, il JTDM da 210 cavalli con trazione integrale, e il JTDM da 160 cavalli a trazione posteriore. Infine, Junior Intensa é dedicata a chi cerca un’auto compatta e versatile senza rinunciare alla ricercatezza e alla sportivitá tipiche del marchio. All’esterno, propone cerchi in lega diamantati da 18 pollici a due tonalitá e dettagli in oro chiaro. Il kit carrozzeria, in nero lucido con dettaglio in oro, ne esalta ulteriormente la sportivitá. Junior Intensa é disponibile nei colori Nero Tortona e Rosso Brera. All’interno, l’atmosfera é caratterizzata da un elegante uso del color cuoio: il logo Alfa Romeo é ricamato sui poggiatesta anteriori e le cuciture cuoio impreziosiscono i pannelli delle portiere, il volante ed il bracciolo centrale dove risiede la firma Intensa ricamata in evidenza a caratterizzazione dell’allestimento. I sedili con un’elegante traforatura in grigio antracite sono rivestiti in Alcantara, materiale che avvolge anche la plancia e tunnel centrale, per un ambiente ricercato. La Junior Intensa include anche il Techno Pack per una comoditá di guida superiore. In termini di motorizzazione, questa serie speciale é disponibile nella configurazione ibrida da 136 CV, Ibrida Q4 da 145 CV, oppure in versione elettrica da 156 CV.

