Alfa Romeo racconta la genesi della nuova 33 Stradale in un libro

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo presenta “Alfa Romeo 33 Stradale”, un libro, edito da Rizzoli, elegante e curato nei minimi dettagli, che racconta attraverso parole e immagini, la genesi della Nuova 33 Stradale, un capolavoro italiano che incarna lo spirito visionario del marchio in una serie limitata di soli 33 esemplari esclusivi e irripetibili. L’anteprima ufficiale del libro ha luogo a Villa Sucota, sul Lago di Como, l’affascinante location dell’evento Fuori Concorso 2025, di cui Alfa Romeo é Partner Ufficiale, che per l’occasione diventerá Casa Alfa Romeo con un’imponente esposizione di raritá storiche e, ovviamente, la Nuova 33 Stradale, a conferma del fil rouge che lega tutte le creazioni del Biscione. Dopo un coinvolgente incipit di Santo Ficili, CEO Alfa Romeo, la narrazione si articola in capitoli firmati dai protagonisti del progetto, offrendo un punto di vista diretto e autentico: Jean-Philippe Imparato, allora CEO del marchio; Lorenzo Ardizio, Curatore del Museo Alfa Romeo; Cristiano Fiorio, Responsabile del Progetto 33 Stradale; Alejandro Mesonero-Romanos, Responsabile del Design Alfa Romeo; Daniel Tiago Guzzafame responsabile del prodotto ed Eligio Catarinella, Responsabile Marketing Alfa Romeo. Attraverso i loro ricordi, prende forma un racconto corale che mette in luce non solo le scelte estetiche e tecniche, ma anche le emozioni, le sfide e l’entusiasmo condiviso durante tutto il percorso. In soli due anni, infatti, si é passati dal foglio bianco alla strada e si é mantenuta la promessa fatta ai propri appassionati, tra i quali una ristrettissima cerchia di questi ha creduto fin dall’inizio nel progetto. Per trasformare un sogno in realtá é necessario, prima di tutto, una buona dose di coraggio e un pizzico di sana follia. Gli stessi ingredienti con cui nacque, nel 1967, l’auto considerata da molti tra le piú belle di sempre: la 33 Stradale. Oggi, con la stessa audacia e visione, il team Alfa Romeo ha ideato e sviluppato la sua erede naturale, grazie a un lavoro meticoloso portato avanti dalla “Bottega Alfa Romeo” con passione autentica, ricerca dell’eccellenza e rispetto per un Heritage unico al mondo. Lo stesso approccio ha guidato la realizzazione del libro, dove testi, immagini e impaginazione sono stati curati interamente “in house”, con la medesima attenzione e passione con la quale é stata concepita la scultorea coupê a “due posti secchi”. In particolare, il volume é impreziosito da una selezione esclusiva di immagini di proprietá Alfa Romeo, molte delle quali inedite, che documentano ogni fase del progetto con intensitá e autenticitá. Inoltre, ogni scelta editoriale – dalla grafica alla carta – riflette la volontá di restituire al lettore un’esperienza estetica e sensoriale all’altezza della Nuova 33 Stradale. Un libro da collezionare, esplicitamente dedicato agli appassionati dell’automobilismo italiano e, al tempo stesso, un tributo alla forza delle idee, alla capacitá di superare ogni ostacolo e alla bellezza di credere, insieme, in qualcosa di straordinario. “Alfa Romeo 33 stradale” sará distribuito tramite accordo di licenza a livello globale da Rizzoli e Rizzoli International in italiano e inglese. Inoltre, ai 33 clienti della Nuova 33 Stradale sará riservata un’edizione esclusiva, custodita in un cofanetto dedicato, a conferma della filosofia “tailor made” che ha ispirato l’intero progetto. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 26-Mag-25 17:00

