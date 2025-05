Alfa Romeo riceve tre premi “Best Cars” di “auto motor und sport”

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Poco prima dell’apertura dei festeggiamenti per l’836° Anniversario della fondazione del Porto di Amburgo, é andata in scena nella prestigiosa cornice della Fischauktionshalle della cittá tedesca la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso “Best Cars”, promosso dalla rivista tedesca “auto motor und sport”. Alfa Romeo ha portato a casa un ricco bottino, forte di ben tre premi conquistati. I lettori di “auto motor und sport” hanno incoronato per l’ottava volta Alfa Romeo Giulia miglior veicolo d’importazione nella categoria “Berline di classe media”. Alfa Romeo Tonale e Alfa Romeo Stelvio si sono imposte come migliori veicoli d’importazione rispettivamente nelle categorie “SUV compatti/Fuoristrada” e “SUV grandi/Fuoristrada”. Simonetta Cerruti, Head of Alfa Romeo Enlarged Europe, ha ricevuto nelle proprie mani i tre prestigiosi riconoscimenti. “Desidero ringraziare dal profondo del cuore i lettori della rivista auto motor und sport per questi premi. Alfa Romeo in Germania conta da decenni su una schiera di fedeli estimatori, perchê Alfa Romeo rappresenta molto piú di un brand o di un’auto: é uno stile di vita, una vera e propria passione – ha dichiarato Cerruti. “I nostri attuali modelli esprimono l’essenza piú pura del DNA Alfa Romeo, con un mix perfetto di design italiano, dinamica sportiva ed esperienza di guida emozionante. Con la prossima generazione di modelli miriamo a valorizzare e consolidare ancora di piú questi valori. Sono onorata di avere ricevuto oggi questi premi a nome di Alfa Romeo”. Ogni anno oltre 94.000 lettori della rivista auto motor und sport partecipano al concorso “Best Cars” inviando i propri voti. I vincitori sono stati selezionati tra ben 462 candidati in 13 categorie in gara, con una speciale sezione dedicata ai marchi di importazione. Tutti i veicoli premiati sono rimasti esposti per l’intero weekend nella Fischauktionshalle di Amburgo. Ai festeggiamenti per l’anniversario della fondazione del Porto di Amburgo hanno preso parte circa 1,5 milioni di visitatori. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 12-Mag-25 15:50

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA