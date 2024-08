AliExpress, al via la campagna dedicata al back-to-school

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Al via la campagna dedicata al back-to-school di AliExpress, la piattaforma internazionale di e-commerce, che durerá fino al 25 agosto. Per affrontare al meglio il “temuto” rientro a scuola o al lavoro, AliExpress ha raccolto una piccola “guida di sopravvivenza” di prodotti utili, divertenti e convenienti che possono essere comodamente acquistati sulla piattaforma. Per il ritorno a scuola dei piú piccoli, per esempio, tra i prodotti coinvolti nella campagna ci sono un set di gomme da cancellare a forma di toast, un set di evidenziatori manga Kawaii, un astuccio per matite Kawaii, uno zaino super accessoriato, un set di penne gel Kawaii. Per il rientro a scuola di adolescenti e giovani adulti, invece, utili proposte come il raccoglitore per fogli A4; uno zaino sportivo impermeabile; una macchina da caffé espresso; un cutter multifunzione per preparare i pranzi in modo rapido ed efficiente; un Bento Box per mantenere il cibo fresco e sicuro; una stampante per etichette, per gli amanti dell’ordine. Rendere il rientro alla routine piú facile e piacevole é una necessitá non solo degli studenti, ma anche di tutte le persone che, dopo le vacanze estive, tornano al proprio lavoro e alla propria quotidianitá, sia in ufficio che a casa. Ecco perchê, con la campagna back-to-school, AliExpress cerca di soddisfare tutte le esigenze con un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti. Dagli articoli per la casa con prodotti di elettronica, computer, articoli per ufficio, biancheria da letto e materiale scolastico a quelli per la Casa e cucina con accessori ed elettrodomestici per la cucina; per l’outdoor le proposte spaziano tra articoli per il campeggio, articoli per il giardino e il patio. E ancora, la Moda con abbigliamento, scarpe e accessori ideali per l’autunno e lo Sport con prodotti di abbigliamento sportivo, orologi sportivi e attrezzature per l’attivitá fisica. Categorie che ben rappresentano gli interessi degli italiani quando si parla di shopping online. Non é un caso che, come é emerso dalla recente indagine Customer Insights Report commissionata da AliExpress e pubblicata nel luglio 2024, per l’80% gli acquisti online degli italiani sono legati a capi d’abbigliamento e scarpe, mentre per il 57% coincide con la spesa di prodotti per la casa e il giardino. Anche il settore sportivo ha registrato ottimi numeri – 66.5% – soprattutto nella fascia dei piú giovani tra i 18 e i 34 anni. Gli appuntamenti sportivi di quest’estate hanno incoraggiato gli italiani a provare prodotti per il calcio (17%), ma anche per sport come atletica (quasi il 12%), ciclismo (11%), nuoto (10%) e ginnastica (con il 7%). Bene anche il tennis – tornato alla ribalta in Italia negli ultimi anni – con quasi il 12%. – foto ufficio stampa Weber & Shandwick per Aliexpress – (ITALPRESS). fsc/com 21-Ago-24 12:21

