Alimentazione, aumenta in Italia il consumo di cibi ultra-processati

ROMA (ITALPRESS) – E’ aumentato in Italia il consumo di alimenti ultra-processati (UPF), che sebbene in termini di peso rappresentino solo il 6% del totale del cibo consumato, contribuiscono al 23% dell’apporto energetico giornaliero. E’ uno dei risultati di uno studio coordinato da Laura Rossi, Direttrice del Reparto Alimentazione, Nutrizione e Salute dell’Istituto superiore di sanitá che ha analizzato l’evoluzione dei consumi alimentari degli italiani negli ultimi 15 anni. La ricerca é stata pubblicata dalla rivista Frontieres in Nutrition. “I risultati della nostra ricerca – dice Rossi – indicano un lieve peggioramento dell’aderenza alle raccomandazioni, con un eccesso di consumi di alimenti di origine animale, in particolare la carne rossa e i salumi, e uno scarso consumo di alimenti vegetali e in particolare di fonti di proteine vegetali, come i legumi. Tendiamo a criminalizzare i carboidrati e a consumare molti alimenti voluttuari come snack dolci e salati, vino e birra. In particolare questo é vero per gli adulti, mentre per gli anziani e le donne la situazione é lievemente migliore”. “A guidare questa tendenza negativa – aggiunge l’esperta – é l’aumento del consumo di alimenti ultra-processati (UPF), che sebbene in termini di peso rappresentino solo il 6% del totale del cibo consumato, contribuiscono al 23% dell’apporto energetico giornaliero”. Gli autori dello studio hanno valutato la qualitá della dieta degli italiani sulla base di dati raccolti tra il 2005-2006 e tra il 2018-2020 su un campione di 2.313 adulti e 290 anziani nel 2005-2006, e 726 adulti e 156 anziani nel 2018-2020 con una proporzione del 50% tra maschi e femmine, utilizzando l’Adherence to Italian Dietary Guidelines Indicator (AIDGI) e il World Index for Sustainability and Health (WISH2.0). I punteggi ottenuti applicando i due indicatori si attestano intorno al 50% del massimo teorico, un dato che indica chiaramente l’esistenza di ampi margini di miglioramento della nostra alimentazione. Gli anziani e le donne mangiano meglio di adulti e giovani Sulla base dei risultati dello studio gli italiani tra i 65 e i 74 anni, in particolare le donne, seguono abitudini alimentari piú sane di quanto non facciano gli adulti (18-64 anni). E mentre nel tempo gli anziani hanno migliorato la loro alimentazione (+5,6% AIDGI e +2,8% WISH2.0), gli adulti hanno mostrato un peggioramento della dieta (-5,9% AIDGI e -5,1% WISH2.0). “Un altro dato significativo emerso dalla ricerca – riprende Rossi – riguarda il cambiamento nel consumo di alimenti processati ossia quegli alimenti molto lavorati soprattutto a livello industriale e che hanno additivi, coloranti ecc…: sebbene gli alimenti ultra-processati (UPF) rappresentino solo il 6% del consumo alimentare totale in termini di peso nel 2018-2020, essi contribuiscono al 23% dell’apporto energetico totale. Inoltre, nei 15 anni esaminati nel lavoro la loro percentuale di apporto energetico é quasi raddoppiata rispetto al 2005-2006 (consumo 5%; energia 12%). Gli alimenti ultra-processati che troviamo piú frequentemente sulle nostre tavole sono le bevande zuccherate, gli snack dolci come merendine o biscotti, e salati, quali per esempio patatine fritte, caramelle, cioccolatini, carne e pesce trasformati, piatti pronti”. “La categoria degli alimenti ultra-processati – riprende e conclude la Direttrice del Reparto Alimentazione Nutrizione e Salute dell’Iss – comprende una vasta gamma di prodotti, la cui eterogeneitá compositiva e tecnologica rende difficile un giudizio univoco sul loro impatto sulla salute. In Italia, dove il consumo di UPF é ancora relativamente contenuto ma in crescita, le Linee guida nutrizionali dovrebbero evolvere verso un approccio piú sfumato, che non si limiti a demonizzare il livello di trasformazione, ma valorizzi la qualitá nutrizionale e la matrice alimentare. I dati mostrano infatti che alcuni sottogruppi di UPF, come i cereali integrali o le alternative vegetali alla carne, possono persino associarsi a un rischio inferiore per la salute rispetto ad altri come le bevande zuccherate o certi prodotti animali ultra-processati. Questo indica la necessitá di una strategia di sanitá pubblica che non sia binaria, ma che consideri anche gli ingredienti, i pattern di consumo e i contesti culturali dell’alimentazione. Le indicazioni dell’ISS possono essere riassunte in pochi punti essenziali: Non evitare tutti gli UPF a prescindere: é bene sempre leggere le etichette e valutare cosa c’é dentro, prediligendo la scelta di alimenti freschi. Preferiamo UPF senza zuccheri aggiunti, con poco sale e con meno additivi. Usiamo gli UPF in modo oculato e non sempre come sostituti abituali degli alimenti freschi. Riduciamo gradualmente il consumo di bevande zuccherate o dolcificate. Prestiamo attenzione anche a zucchero, sale e grassi saturi in prodotti apparentemente “non processati” o tradizionali. – Foto pexels.com – (ITALPRESS). sat/com 13-Ago-25 13:39

