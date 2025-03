Alisson ferma il Psg, il Liverpool vince 1-0 a Parigi

agenzia

La rete di Elliott regala il successo ai “reds”. Annullato un gran gol di Kvaratskhelia PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Psg fa la partita per ottantacinque minuti e meriterebbe la vittoria, ma deve clamorosamente arrendersi: Slot toglie Salah, spentissimo quest’oggi, e il Liverpool, con il gol di Elliott, vince 1-0 a Parigi nell’andata degli ottavi di finale di Champions. Partono molto meglio i francesi, aiutati anche da un Parco dei Principi davvero caldissimo: clima da incubo per i Reds, che infatti si perdono in una complessa trasferta. Svirgola Joao Neves e spreca una grandissima occasione, chances anche per Vitinha e Dembelê. Al 20′ segnerebbe il Psg con una magia di Kvaratskhelia, schierato a destra: sinistro a giro che non lascia scampo ad Alisson, ma é tutto fermo per offside. Il forcing dei parigini peró non si placa, con la squadra che sbatte su un Alisson in giornata di grazia: tripla parata su Fabian Ruiz e Barcola. L’ex portiere della Roma é scatenato e salva i suoi, ancora su Kvara: é 0-0 al riposo, nonostante il dominio francese e un Liverpool (clamorosamente) senza tiri in porta. Nella ripresa Kvaratskhelia sfiora ancora il gol, poi tutto il Psg ingaggia un duello rusticano contro Alisson. Il portiere para in maniera strepitosa sul georgiano, blindando la sua porta ancora su Dembelê e su ogni singola occasione di una squadra di casa semplicemente scatenata. Alisson é l’indiscusso MVP, mentre Slot azzecca la mossa vincente. Dopo aver sostituito Diaz e Diogo Jota, arriva anche il cambio per Salah all’86’. Sostituzione punitiva per un giocatore apparso irriconoscibile quest’oggi, lontano parente del giocatore da 52 partecipazioni complessive al gol che sta sognando il Pallone d’Oro, ed é una mossa che scuote la squadra. Passano trenta secondi e, infatti, il Liverpool la sblocca col suo sostituto. Harvey Elliott si inserisce e fulmina magistralmente Donnarumma sul suo palo: non impeccabile l’azzurro, l’unica disattenzione difensiva condanna il Psg. I francesi si spengono completamente e temono anche di subire il bis, ma il Liverpool non infierisce in un match surreale: col 71% di possesso palla e 27 tiri complessivi (10 in porta), il Psg perde 1-0. Decisivo Alisson con le sue parate, prima della rete di Elliott: i Reds potranno giocare con un vantaggio ad Anfield, campo storicamente nemico delle rimonte. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xq3/ari/red 05-Mar-25 23:18

