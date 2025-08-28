Allegri “C’é voglia di riscatto. Mercato? Ci pensa la societá”

agenzia

“Sono contento di chi ho a disposizione, lavoriamo per crescere” CARNAGO (VARESE) (ITALPRESS) – “La voglia di riscatto c’é, con la Cremonese é stata una sconfitta inaspettata. Con un po’ piú di attenzione sugli episodi dei gol subiti potevamo portare a casa una partita in cui abbiamo avuto diverse occasioni. È andata cosí e domani abbiamo la possibilitá di rifarci. Il Lecce gioca un calcio veloce, é una squadra organizzata e lí non é mai facile”. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta rossonera al Via del Mare, riparte dal ko all’esordio in campionato. Il Milan é chiamato subito a una reazione anche se domani non ci sará Jashari, che si é fatto male stamane in allenamento, e in avanti potrá contare solo su Gimenez, unica alternativa visto che Leao non ha recuperato. “In qualche modo faremo, l’importante é approcciare la partita nel modo giusto, con rispetto. Loro hanno grande entusiasmo, giocatori veloci, se si corre quanto gli altri poi le qualitá tecniche vengono fuori”, continua il tecnico rossonero, che sgonfia sul nascere il caso Jimenez: “I ritardi li fanno tutti, é un buon giocatore, non é successo niente”. Ma piú del campo in questo momento é il mercato a tenere banco. La ricerca del centravanti sembra essere arrivata all’ultimo capitolo: in arrivo dal Chelsea c’é Nkunku. Precisato che “non ho mai chiesto Vlahovic, che é un giocatore della Juventus”, Allegri si limita a spiegare che “con la societá ho parlato di caratteristiche dei giocatori e delle situazioni che si possono creare con giocatori dalle caratteristiche diverse. In qualche modo faremo. Al mercato ci pensa la societá che sta lavorando per mettere dentro quei giocatori che serviranno per far sí che la squadra cresca, cercando di arrivare a marzo nelle migliori condizioni e in una buona posizione di classifica. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione”. Il tecnico, che glissa anche su Rabiot (“È un giocatore del Marsiglia, gli sono affezionato ma non ci sentiamo da prima delle vacanze”), nega qualsiasi divergenza col club. “Sono abituato a stare con la societá e allenare i giocatori che ho, e i giocatori che ho a disposizione per me sono i piú bravi e bisogna arrivare ai risultati, con le buone o con le cattive. Con la societá ci parliamo, con Tare, Furlani, Ibrahimovic. È la societá che fa il mercato, io penso a lavorare. Abbiamo sei mesi da qui a marzo per essere in una buona posizione di classifica. L’input é coniugare la parte economica con quella sportiva perché il Milan sia una societá sostenibile. Bisogna avere pazienza e fiducia nel mercato che fará la societá, io indico le caratteristiche e poi sará la societá a fare il mercato”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/xr5/red 28-Ago-25 14:31

