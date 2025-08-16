Allegri “Coppa Italia uno dei nostri tre obiettivi”

agenzia

Domenica sera l’esordio del Milan, atteso dal Bari a San Siro MILANO (ITALPRESS) – “Inizialmente nessuno dá valore o peso alla Coppa Italia, poi quando si arriva in semifinale diventa importante anche perché poi ti permettere di giocare la Supercoppa l’anno dopo. È uno dei nostri tre obiettivi visto che quest’anno non potremo giocare la Champions”. Cosí, a Milan Tv, Massimiliano Allegri alla vigilia del primo impegno ufficiale della sua squadra. Domani sera a San Siro arriva il Bari e il tecnico rossonero ha l’esperienza necessaria per mettere tutti in guardia, nonostante la differenza di categoria. “E’ una partita importante che va vinta sul campo, inizia la stagione e dobbiamo farci trovare pronti. Bisogna avere grande rispetto del Bari e grande senso di responsabilitá per affrontare una squadra ben organizzata, con un buon allenatore e che ha fatto una buona preparazione estiva”, dice Allegri soddisfatto dell’atmosfera che si respira a Milanello e in generale in tutto l’ambiente Milan. “C’é grande entusiasmo, ringraziamo tutti i tifosi che domani arriveranno allo stadio ma dovremo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilitá, ordinata e di grande tecnica e ribadisco, avere grande rispetto del Bari. Dobbiamo vincere e cercare di andare avanti in Coppa Italia per arrivare a maggio alle finali”, spiega Allegri. “Credo che per noi sia molto importante a livello mentale. È un passo in avanti che dobbiamo fare. Poi il campionato si giocherá su 38 partite e come ho sempre detto il campionato non si vince o perde in una partita, ma bisogna mantenere un grande equilibrio: non bisogna esaltarsi quando le cose vanno bene, non bisogna deprimersi quando ci saranno i momenti di difficoltá. Bisognerá avere grande forza nelle grandi partite ma anche contro le squadre medio-piccole, sono queste le gare che fanno la differenza in campionato”. Allegri non ama parlare di moduli: “3, 4 o 5 non é questo che mi interessa, l’importante é che la squadra faccia una buona fase offensiva utilizzando la tecnica dei giocatori, soprattutto che faccia una buona fase difensiva e la nostra va migliorata, ci stiamo lavorando perché dai numeri del campionato non si scappa, se prendi un tot di gol arrivi in una posizione, se ne prendi pochi stai in alto. Il nostro obiettivo é occupare a fine stagione una delle prime quattro posizioni”. Complimenti al lavoro portato avanti dalla societá sul mercato. “Credo che il Milan e Tare abbiano lavorato molto bene nelle uscite e nelle entrate. C’é, grande entusiasmo e grande voglia di fare, convinzione nei mezzi della squadra. I nuovi si sono integrati molto bene: c’é un buono spirito. Normale che ora inizia la stagione e sicuramente salirá la pressione”. Questa l’idea che si é fatto del suo Milan in questo pre-campionato. “Questa squadra ha dei valori. Poi il calcio non é una scienza esatta e ci sono delle annate in cui le cose non vanno bene. Comunque l’anno scorso la squadra ha fatto una finale di Coppa Italia e ha vinto una Supercoppa, quindi delle buone cose ci sono state. Quest’anno inizia un’altra stagione e bisogna essere concentrati su un obiettivo che tutti devono avere ben chiaro davanti. Ora ci sono le partite ufficiali e dovrá salire l’attenzione da parte di tutti”, ha concluso Allegri. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). ari/red 16-Ago-25 16:56

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA