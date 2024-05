Allegri “Obiettivi ok, non possiamo snobbare la Salernitana”

agenzia

“Andrá in campo la migliore formazione possibile”, dice il tecnico della Juve TORINO (ITALPRESS) – “Dobbiamo chiudere bene questo obiettivo per poi proiettarci alla partita di Roma contro l’Atalanta”. Cosí Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Salernitana, in programma domani alle ore 18 all’Allianz Stadium. “La partita piú importante é sempre quella piú vicina, non possiamo permetterci di snobbare i nostri avversari, anche perché mancheremmo di rispetto – ha sottolineato il tecnico bianconero -. Dobbiamo conquistare la Champions e ci vorrá una partita di attenzione contro una squadra che merita rispetto e ha fatto bene contro Atalanta e Lazio. E’ una squadra viva con giocatori che vogliono mettersi in evidenza. Dovremo fare una partita concreta. Andrá in campo la migliore formazione possibile”. Per quanto riguarda la formazione in dubbio la presenza di Chiesa e Yildiz: “Sono acciaccati per via di un virus. Il primo sta mezzo e mezzo, il secondo – che aveva perso un po’ di peso – si sta riprendendo. A secondo di come staranno loro decideró la formazione. Vlahovic? Ha fatto tanti gol, i numeri sono dalla sua parte. Se domani giocherá potrá determinare la partita”. Poi sulle valutazioni e il futuro per Allegri é corretto che se ne parli “a fine stagione, questo é stato un anno anomalo perché la Juventus non ha giocato la Champions. Mi fa piacere la stima dei tifosi, devono stare insieme alla squadra domani e contro l’Atalanta. Per il dopo dobbiamo aspettare ancora un po’. Sicuramente dovevamo e potevamo far meglio fin qui”. Peró c’é da dire che “siamo partiti con due obiettivi, quello di tornare in Champions e di arrivare in finale in Coppa Italia. E siamo lí. Dobbiamo stare concentrati”. Infine, sulla possibilitá di vedere Djaló: “Sta meglio, domani potrebbe giocare, visto che Danilo e Alex Sandro sono fuori”, ha concluso Allegri. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). xd6/ari/red 11-Mag-24 14:00

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA