All’Heritage Hub la mostra celebrativa dedicata a Dante Giacosa

TORINO (ITALPRESS) – In occasione del 120° anniversario dalla nascita di Dante Giacosa, l’Heritage Hub di Stellantis dedica una mostra celebrativa all’ingegnere che ha rivoluzionato il concetto stesso di mobilitá. Per oltre quattro decenni alla guida dell’ingegneria e dello stile FIAT, Giacosa ha firmato alcune delle auto piú iconiche del Novecento, combinando ingegno tecnico ed eleganza funzionale. Ospitata negli spazi dell’ex Officina 81 di Via Plava, presso lo storico stabilimento di Mirafiori a Torino, la suggestiva mostra temporanea si compone di 10 vetture, poste all’ingresso del sito, e di altri capolavori dell’ingegnere Giacosa disseminati nell’Heritage Hub, alcuni meno “frequentati” dai visitatori poichê lontano dai riflettori delle aree tematiche del museo, come il Prototipo 100 da cui nacque la leggendaria Fiat 600. L’esposizione sará visitabile fino a metá settembre 2025 e propone, in prima fila, alcuni dei numerosi modelli firmati da Giacosa: dalla Fiat 500 “Topolino” alla versatile 600 Multipla, fino alla rivoluzionaria Fiat 128. Ogni vettura é testimone concreta di un’idea di mobilitá che ha unito tecnica, accessibilitá e visione del futuro, oltre ad aver rappresentato l’incredibile ereditá lasciata da Dante Giacosa, il geniale progettista che ha rivoluzionato il mondo dell’automobile, contribuendo in modo determinante alla motorizzazione dell’Italia. Con questa iniziativa, quindi, Stellantis Heritage rende omaggio al progettista, ma anche all’uomo che ha saputo coniugare rigore tecnico e spirito umanistico, lasciando un’impronta che va ben oltre i confini della produzione industriale. La mostra é fruibile attraverso l’acquisto del biglietto d’ingresso standard per l’Heritage Hub. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 16-Lug-25 20:19

