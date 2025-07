All’IAA Mobility 2025 la nuova Mercedes-Benz GLC con tecnologia EQ

agenzia

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Mercedes-Benz inaugura un’entusiasmante nuova era all’IAA Mobility 2025, segnando il prossimo passo della piú grande offensiva di lanci nella storia del Brand. Il momento clou dello show di quest’anno é la prima mondiale della nuovissima GLC con tecnologia EQ – che si unirá alla gamma Mercedes-Benz nell'”Open Space” presso l’Apothekenhof e nel Padiglione B3. La nuovissima GLC elettrica é la prima di una nuova serie di vetture con il design iconico Mercedes-Benz rinnovato e rappresenta un nuovo volto del marchio. Decisa, raffinata e inequivocabilmente una GLC, incarna tutto ció che ci si aspetta dal best seller della gamma Mercedes-Benz. Ereditando senza soluzione di continuitá l’ereditá della GLC nella sua forma elettrica, il nuovo modello é iconico, versatile e tecnologico. Dai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) ai rivoluzionari concept di propulsione passando per il nuovo cockpit intelligente integrato attraverso numerosi Digital Extras, i visitatori avranno l’opportunitá di vivere in prima persona le ultime tecnologie e innovazioni nello “Open Space” del marchio, situato all’Apothekenhof. Per questo motivo, Mercedes-Benz ha riunito una gamma di veicoli elettrici e elettrificati attuali e futuri provenienti da tutti i suoi brand. La lineup copre un ampio spettro che va dai modelli compatti e berline ad alte prestazioni fino a SUV di lusso e veicoli multiuso. Tra le show premiére spicca la nuovissima famiglia CLA, equipaggiata con motorizzazioni elettriche e ibride high-tech, oltre alla CLA Shooting Brake completamente elettrica – la prima Mercedes-Benz elettrica in versione station wagon. Inoltre, Mercedes-Benz offre un primo sguardo sulla nuova era delle sue Grand Limousines con un prototipo camuffato della nuovissima VLE completamente elettrica, che debutterá sulle strade nel 2026. Poco piú avanti, presso lo spazio del brand Studio Odeonsplatz by Mercedes-Benz, i visitatori potranno anche scoprire una selezione esclusiva di materiali, colori e finiture offerte dal programma di personalizzazione individuale Manufaktur. Il concept di ‘Open Space’ dell’IAA Mobility é pensato per offrire agli appassionati di auto, cosí come ai residenti e ai turisti presenti a Monaco, una piattaforma per incontrarsi e confrontarsi sulla mobilitá attuale e futura. In quest’ottica, Mercedes-Benz ha organizzato un coinvolgente programma di eventi che si svolgerá presso il Padiglione Mercedes-Benz per tutta la durata della manifestazione, dal 9 al 14 settembre. Anche quest’anno, l”IAA Experience’ creerá un collegamento tra la cittá e il centro espositivo, offrendo al pubblico la possibilitá di vivere in prima persona la mobilitá del futuro. Una flotta di 30 modelli elettrici ed elettrificati sará disponibile come servizio transfer, con partenza dal Padiglione Mercedes-Benz all’Apothekenhof. Qui, i visitatori potranno provare il sistema MB.DRIVE ASSIST PRO del marchio, con funzioni di guida automatizzata point-to-point, durante i co-drive a bordo di una CLA appositamente preparata. Inoltre, sará possibile mettersi al volante di una EQS o di una Classe S completamente elettrica, entrambe dotate di DRIVE PILOT – il sistema di guida automatizzata condizionata in grado di supportare velocitá fino a 95 km/h in Germania. Durante il test drive sará gli esperti Mercedes-Benz saranno disponibili a fornire tutte le informazioni utili ad approfondire questi sistemi di guida automatizzata all’avanguardia. foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia (ITALPRESS). tvi/com 29-Lug-25 16:34

