Alluvione in Emilia-Romagna, dal Governo 20 mln dopo stato di emergenza

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto una riunione in videocollegamento con l’Emilia Romagna sull’emergenza causata dal maltempo che ha colpito la regione. Alla riunione hanno partecipato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il vicepresidente facente funzioni della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo, il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e il commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche, Francesco Paolo Figliuolo. Meloni ha ribadito la solidarietá del Governo alla popolazione colpita dalle violente calamitá naturali dei giorni scorsi e ha acquisito le informazioni piú recenti sulla situazione degli sfollati e sull’andamento dei soccorsi. Inoltre, ha assicurato che, non appena giungerá al Governo la richiesta di dichiarazione dello stato d’emergenza da parte della Regione Emilia Romagna, sará convocato un Consiglio dei ministri che provvederá a stanziare 20 milioni per far fronte alle prime necessitá e per il ripristino dei servizi essenziali, e che ulteriori stanziamenti saranno resi disponibili all’esito delle ricognizioni successive all’emergenza. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). ads/sat/com 20-Set-24 16:52

