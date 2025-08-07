Almasri, Schlein “Da Meloni insinuazioni eversive sui giudici”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Chiedo perchê il governo ha cambiato posizione almeno tre volte mentendo in Parlamento. Colpisce íl senso di impunitá, come se a chi governa tutto fosse lecito, anche non rispettare le leggi internazionalie quelle nazionali. In tutto questo Meloni stavolta ha detto una cosa giusta: che é impensabile che tre suoi ministri abbiano agito senza che lei condividesse pienamente la scelta. Ma allora perchê ha rifiutato di venire in Parlamento a spiegare la responsabilitá politica che sié assunta solo oggi, otto mesi dopo, davanti a un’autorizzazione a procedere chiesta daltribunale dei ministri?”. Cosí la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un’intervista al Domani sul caso Almasri. Sul fatto che la premier ha promesso di andare in Parlamento, la segretaria dem osserva: “Al momento ha solo detto che si siederá accanto ai ministri. Noi chiediamo che parli lei. Ma ripeto: perchê non l’ha fatto quando glielo abbiamo chiesto? Vuol dire che senza il lavoro doveroso della magistratura pensava di non dover spiegare al Paese perchê ha deciso di scarcerare un torturatore? Non é un caso che abbiano usato questa vicenda per alzare lo scontro con la magistratura. Lo fanno sistematicamente: lo hanno fatto anche con la sentenza della Corte europea sui paesi sicuri. Accusano anche i giudici europei di voler contrastare la riforma della giustizia italiana? Insinuare che i giudici agiscano non a tutela della lei e ma per un disegno politico é un atteggiamento eversivo. E non é la prima volta”, conclude. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/r 07-Ago-25 12:01

