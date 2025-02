Almasri, Schlein “Sfregiata la credibilitá dell’Italia”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Questa é una giornata triste per la democrazia, perchê i ministri Nordio e Piantedosi sono venuti in aula dopo due settimane a coprire le spalle della presidente del Consiglio: oggi in quest’aula doveva esserci lei, invece ancora una volta manca di rispetto al parlamento e al paese. Non puó pensare di cavarsela con video e dirette social: non deve spiegare ai suoi followers, ma all’Italia”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein in Aula alla Camera dopo l’informativa dei ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri. “La nostra credibilitá internazionale é stata sfregiata dalla vostra scelta, oggi rivendicata, di riaccompagnare a casa un torturatore libico – aggiunge Schlein -. Almasri é accusato di aver picchiato, stuprato e ucciso, ma nonostante questo viene scarcerato e fatto salire su un aereo di Stato con tutti gli onori, per poi essere accolto nel suo paese come un eroe: Meloni diceva che avrebbe dato la caccia ai trafficanti di tutto il mondo, invece li rimanda a casa con il rimpatrio piú veloce della storia d’Italia. La vostra inerzia ha causato la scarcerazione e oggi avete ammesso che é stata una scelta politica. Se c’era di mezzo un cavillo procedurale vorrei capire perchê Almasri non é stato arrestato di nuovo un minuto dopo e si é mentito al paese: un ministro deve trasmettere gli atti, non valutarli in maniera discrezionale”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). xd8/sat/red 05-Feb-25 15:00

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA