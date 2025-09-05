Almeida doma l’Angliru, Vingegaard resta leader della Vuelta

agenzia

Il portoghese anticipa sulla mitica cima il danese, terzo Handley, domani 14^ tappa ANGLIRU (SPAGNA) (ITALPRESS) – Joao Almeida ha vinto la tredicesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la Cabezôn de la Sal-Angliru di 202,7 chilometri con traguardo sulla mitica ascesa iberica. Sesta vittoria nella corsa spagnola per la UAE Team Emirates XRG, il portoghese ha anticipato il danese Jonas Vingegaard (Visma|Lease a bike), rimasto in maglia rossa, terzo l’australiano Jay Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe). La fuga iniziale ha segnato i primi chilometri di una tappa lunghissima. La Visma Lease a Bike ha tenuto a bada i battistrada, lo strappo é stato ricucito nei chilometri finali, nei pressi della salita dell’Angliru – dove alcuni manifestanti pro-pal hanno bloccato per alcuni secondi la fuga di Jefferson Cepeda (Movistar), Bob Jungels (Ineos Grenadiers) e Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team) – gli uomini di classifica hanno raggiunto i fuggitivi per poi giocarsi la vittoria di tappa. Il danese rimane leader della generale, il portoghese guadagna qualche secondo grazie agli abbuoni portandosi a 46″ dal rivale. Buona risposta anche da parte di Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), ora sesto a 4’01”. Domani la quattordicesima tappa, la Avilês-La Farrapona di 135,9 chilometri. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/mc/gm/red 05-Set-25 17:40

