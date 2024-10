Alpine A110 R Ultime, l’A110 di serie piú sportiva mai creata

agenzia

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alpine presenta al Salone dell’Auto di Parigi la sua nuova serie limitata A110 R Ultime all’insegna della sportivitá. La serie limitata A110 R Ultime, che affianca la showcar A390_à che preannuncia la futura fastback sportiva della Marca, Alpenglow HY6 e A290, trae il meglio dall’ingegneria Alpine e dall’esperienza bespoke del programma Atelier. A110 R Ultime, vanta una coppia massima di 420 Nm che le permette di raggiungere la massima potenza ad un regime di 6.000 giri/minuto. Queste performance sono possibili grazie ad un motore spinto a 345 cv (alimentato con RON102), ossia 192 cv/Litro, che le permette di mantenere un rapporto peso-potenza di 3,2 kg/cv. Dotata di funzione Launch Control per la partenza automatica, quest’auto sportiva in serie limitata a 110 esemplari scatta da 0 a100 km/h in soli 3,8 secondi. La serie limitata Ultime unisce il meglio delle competenze tecniche delle auto di Alpine e Alpine Racing, con turbo modificato (turbina e compressore), nuova trasmissione DW6 con capacitá di coppia migliorata, scarico in titanio Akrapovic, ammortizzatori regolabili Ohlins, impianto frenante specifico con dischi bi-materiale AP Racing da 330 mm, abbinati a pastiglie dei freni piú performanti e nuove prese di raffreddamento. A tutto ció si aggiunge il lavoro compiuto dagli esperti di aerodinamica di Alpine per aumentare il carico aerodinamico del veicolo (+160 kg di carico ad alta velocitá rispetto alla versione A110 R Turini) che, con l’aumento della potenza e della coppia, migliora il comportamento su pista di Alpine A110 R Ultime rendendola ultra-performante e sempre piú agile nelle velocitá di ingresso e percorrenza della curva ed in ripresa. Dotata di cerchi forgiati da 18″ all’anteriore e da 19″ al posteriore, con pneumatici Michelin PS2 CUP, permettono alla nuova Alpine A110 R Ultime di sfruttare al massimo la sua potenza rendendola una vera e propria auto da corsa omologata per la strada. L’esclusivitá di questo modello si riscontra anche nel design, con un catalogo di personalizzazioni specifico a due livelli: Atelier e Atelier Sur-Mesure. Grazie alla prestigiosa collaborazione con Sabelt e Poltrona Frau, l’offerta di personalizzazioni Atelier Alpine, per questa serie limitata, propone una varietá mai vista, con nuove possibilitá di armoniosi abbinamenti interni ed esterni. Nel primo livello di personalizzazioni di Atelier, sono proposte 27 tinte di carrozzeria e sellerie in Alcantara in 4 colori: Grigio, Rosso, Blu e Arancione, che permettono di scegliere l’ambiente che piú riflette il proprio stile. Grazie alla personalizzazione dei dettagli, é possibile personalizzare l’intero abitacolo incluse le cuciture del volante, della plancia, le decorazioni delle porte, la consolle centrale e i tappetini, l’indicatore a ore 12 del volante. Alpine A110 R Ultime offre, in opzione, anche un catalogo di personalizzazioni dedicato ed il programma Sur-Mesure (bespoke) pensato per soddisfare le esigenze dei suoi clienti. Atelier Sur-Mesure nasce dal lavoro congiunto tra il team di design di Alpine, Poltrona Frau e Sabelt, con la possibilitá di scegliere tra 9 colori di Alcantar® oppure, in alternativa, tra 10 colori per rivestimenti in pelle. Per i clienti che ricercano un tocco di eleganza in piú, Alpine e Poltrona Frau® hanno sviluppato tre diverse tecniche: ricamo, embossing e pelle intrecciata. L’obiettivo finale é quello di permettere ad ogni cliente di creare la propria esclusiva A110! Il livello di personalizzazione della vettura si estende anche all’esterno permettendo al cliente di scegliere i colori per personalizzare i diversi elementi della carrozzeria come cofano in carbonio, prese d’aria superiori, lunotto posteriore, spoiler e varie appendici aerodinamiche. L’esemplare presente presso lo stand Alpine al Salone dell’Auto di Parigi é dotato di un’esclusiva configurazione denominata La Blu, disponibile in soli 15 esemplari. La tinta esterna, é il risultato tra la fusione delle due icone tinte Alpine: Blu Alpine Vision e Blu Abisso. Una personalizzazione artigianale che esprime il massimo della potenzialitá dell’Atelier Sur Mesure Alpine. Le sfumature presenti su La Blu, rivestono tutta la superficie dell’auto, fino a raggiungere gli interni nell’esclusiva pelle blu di Poltrona Frau e Sabelt, in perfetta armonia con questo colore mai visto prima su A110. Il prezzo di questa configurazione é di 330.000 euro IVA inclusa. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 15-Ott-24 17:07

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA