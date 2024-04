Alte prestazioni per la nuova Defender Octa

agenzia

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Nel corso del 2024 Defender presenterá Octa, che si candida a nuova protagonista high-performance dell’all-terrain. La nuova ammiraglia Defender sará il modello piú resistente, capace e lussuoso della gamma e consentirá al brand di esplorare nuovi territori. “Fin dalla Series 1 del 1948, la Defender é sempre stata sinonimo di grandi capacitá all-terrain. La nuova Defender OCTA raggiungerá un livello ancora piú elevato, con una postura assertiva, una tecnologia innovativa e un’attenzione ai dettagli senza precedenti. Con le sue sorprendenti prestazioni e una personalitá piú audace, consentirá ai nostri clienti di affrontare le avventure piú epiche nel massimo del lusso” ha dichiarato Mark Cameron, Managing Director del brand Defender. La Defender Octa sará dotata di un potente propulsore a benzina V8 Twin Turbo mild-hybrid e delle innovative sospensioni pneumatiche 6D Dynamics, che assicureranno prestazioni estreme su tutti i terreni. Disponibili per la prima volta sulla Defender, le 6D Dynamics daranno al modello Octa un’impareggiabile ampiezza di capacitá, comfort e compostezza, sia su strada che in fuoristrada. La tecnologia idraulica Interlinked di queste sospensioni é dotata di un innovativo sistema di controllo del beccheggio e del rollio che consentirá di mantenere su strada una posizione bilanciata nelle fasi di accelerazione, in frenata e in curva, massimizzando, al tempo stesso, la corsa e l’articolazione delle ruote indipendenti sui terreni piú impegnativi in off-road. La forma ad ottaedro dei diamanti é stata la fonte d’ispirazione del nuovo nome Octa, che ne riflette anche le credenziali di lusso: il diamante é la sostanza naturale piú dura sulla Terra e altamente preziosa per la sua raritá. Di conseguenza, un nuovo motivo grafico a diamante cerchiato, caratterizza questo modello top di gamma della Defender. È presente su una serie di componenti interni ed esterni, tra cui un diamante nero lucido inserito in un disco in titanio sabbiato su ciascun pannello Signature Graphic. Il titanio é stato scelto anche per la sua robustezza e resilienza agli elementi allo stato naturale. “Il nome Defender OCTA e la grafica distintiva sono rappresentativi della forza, della robustezza e della desiderabilitá del veicolo, cosí come delle sue credenziali di lusso. In particolare, la presenza del nuovo motivo grafico é particolarmente significativa in quanto apparirá per la prima volta su una Defender e, in futuro, ne identificherá tutti i modelli di punta” ha aggiunto Mark Cameron. Il modello OCTA sta affrontando il programma di sviluppo piú completo della storia Defender: dalla neve e il ghiaccio della Svezia al deserto del Dubai, dalla pista del Nýrburgring ai terreni rocciosi del Moab. Prima della sua presentazione, che avverrá entro la fine dell’anno, i potenziali clienti saranno invitati a partecipare ad anteprime esclusive, che saranno parte integrante di una nuova serie mondiale di Defender Elements. I clienti interessati alla prima versione della Defender Octa potranno contattare immediatamente il proprio rivenditore Defender. foto: ufficio stampa JLR Italia (ITALPRESS). tvi/com 26-Mar-24 14:14

