Anas e Polizia di Stato insieme per promuovere la donazione di sangue

ROMA (ITALPRESS) – Un’occasione per promuovere e diffondere la cultura della donazione di sangue. Anas é scesa in campo oggi al fianco dell’Associazione “Donatorinati della Polizia di Stato” per un’iniziativa dedicata alla raccolta di sangue a Roma, in Piazza del Viminale. L’attivitá é partita nella mattinata con medici e operatori del Centro di emotrasfusione del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS che, a bordo di un’autoemoteca, hanno accolto i donatori. All’evento, assieme a un gruppo di cantonieri Anas, é intervenuto anche lo schermitore paralimpico colombiano, parte del Team delle Fiamme Oro, Amelio Castro Grueso, che nel 2012 ha perso l’uso delle gambe a causa di un grave incidente stradale. Un’occasione per mettere in risalto i valori della donazione sangue, della prevenzione e della sicurezza stradale. “Anas é impegnata quotidianamente nel prevenire gli incidenti – dice l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – Il sostegno alle iniziative di Donatorinati rappresenta un dovere civico e mira a sensibilizzare e avvicinare la cittadinanza raggiungendo i donatori nei luoghi della quotidianitá. Il tema della prevenzione dell’incidentalitá stradale, sostenuto in prima linea da Anas, é legato a doppio filo con quello della donazione, perchê spesso i sinistri stradali determinano un forte fabbisogno di sangue”. “Donare il sangue é un dovere civico, la disponibilitá di sangue un patrimonio collettivo a cui ognuno di noi puó attingere in caso di necessitá – ha affermato Claudio Saltari, Presidente Nazionale DonatoriNati Polizia di Stato -. Diventare donatore di sangue significa affermare con gesti concreti il valore della vita, contribuendo in modo immediato a salvare un’altra persona. La sinergia istituzionale é fondamentale per dare un esempio ai cittadini, ai giovani spesso disorientati. Ringrazio Anas per la collaborazione solidale che ci aiuta ad esserci sempre, perchê chi dona il sangue, dona la vita”. Anas, in linea con le strategie della Capogruppo FS, si é posta l’obiettivo di ridurre al 2030 del 50% le vittime di incidenti stradali, con un altro significativo target all’orizzonte successivo, la Vision Zero vittime entro il 2050. È stata pianificata un’attivitá strategica e mirata per una sempre piú elevata sicurezza stradale. In particolare, oltre alla manutenzione della rete, si lavora alla ricerca e sviluppo di tecnologie di sicurezza passiva e mobilitá smart, cui si affianca una forte azione di comunicazione, educazione e formazione attraverso le campagne “Guida e Basta” realizzate in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato. – foto spf/Italpress – (ITALPRESS). fsc/com 22-Set-25 14:37

