Anche su Tivusat la diretta Dazn di Lazio-Inter sará gratuita

ROMA (ITALPRESS) – Lunedí 16 dicembre allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20.45 va in scena il big match di Serie A Lazio-Inter. Due protagoniste della lotta al vertice del Campionato di calcio si affrontano nello scontro diretto. Anche su Tivusat (la piattaforma satellitare italiana che trasmette oltre 180 canali a piú di 6 milioni di utenti) si potrá assistere gratis allo spettacolo trasmesso da Dazn direttamente da casa. Cosa fare per poter seguire il big match? Avere un decoder Tivusat giá attivo ed abilitato alla visione di Dazn ( l’elenco completo dei decoder abilitati é disponibile www.tivusat.tv). Non sono necessari pagamenti, registrazioni o prenotazioni. L’ultima partita della Serie A trasmessa in chiaro risale al 13 aprile 1996, fu Juventus-Sampdoria dallo stadio Delle Alpi. La prima fu il 5 febbraio del 1950: Juventus-Milan, con i lombardi che vinsero per 7 a 1. In questo caso peró, la partita fu vista solo dai telespettatori della zona di Torino, perchê i ripetitori televisivi erano installati solo nel capoluogo piemontese- Lunedí prossimo basterá sintonizzarsi sul canale 214 di Tivusat per seguire la diretta televisiva di Dazn in maniera gratuita e con la definizione della televisione satellitare. – Foto ufficio stampa Tivusat – (ITALPRESS). sat/com 06-Dic-24 12:49

