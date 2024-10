Aperti gli ordini per la nuova Jeep Avenger 4xe

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Jeep lancia la nuova Avenger 4xe e per l’occasione presenta una collaborazione con The North Face che ha portato alla realizzazione di un’edizione limitata in 4.806 esemplari della nuova versione del Suv piú venduto in Italia nel suo segmento. Dal 25 ottobre saranno possibili le prenotazioni, mentre le prime consegne, assicurano da Stellantis, sono programmate a inizio del secondo trimestre del 2025. Il numero 4.806 rappresenta l’altezza del Monte Bianco dove la vettura é stata presentata al pubblico e la cui rappresentazione cartografica é presente nelle finiture della versione firmata con il famoso marchio di abbigliamento. “La Jeep Avenger 4xe e la The North Face Edition – ha dichiarato Eric Laforge, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe – rappresentano il nostro obiettivo di combinare la tecnologia avanzata con lo spirito avventuroso di Jeep. Siamo orgogliosi di presentare un modello che non solo offre prestazioni e sostenibilitá, ma stabilisce anche un nuovo standard per versatilitá e stile. Come marchio in transizione, che sviluppa costantemente nuove soluzioni di mobilitá elettrificata e tecnologie che soddisfano le esigenze in continua evoluzione dei consumatori, Avenger 4xe e The North Face Edition rappresentano l’ultima dimostrazione del nostro impegno”. Trazione integrale e puro spirito offroad sono quindi i protagonisti della nuova Avenger 4xe dotata di un sistema ibrido dinamico da 48 V, con un motore turbo da 1,2 litri che genera 136 cavalli, abbinato a due motori elettrici da 21 kW, all’anteriore e al posteriore, in grado di muovere entrambi gli assi e di generare una coppia di 1.900 Nm a disposizione delle ruote posteriori. La trasmissione automatica a doppia frizione a 6 velocitá consente al veicolo di muoversi in modalitá completamente elettrica a basse velocitá e il sistema di trazione intelligente garantisce che il 4×4 sia prontamente disponibile quando serve. Con andatura lenta, infatti, viene mantenuta una ripartizione della coppia 50:50, mentre a velocitá media (dai 30 a 90 chilometri orari) la trazione posteriore si attiva solo se necessario. Con una marcia superiore a 90 km/h, invece, il motore elettrico posteriore si disinnesta per ottimizzare il consumo di carburante. Il sistema Selec-Terrain, inoltre, consente al guidatore di passare da una modalitá all’altra a seconda delle condizioni. Tutto questo é supportato da sospensioni posteriori multilink che garantiscono maggiore fluiditá e comfort su strade sconnesse e terreni irregolari. Anche il design é evoluto in ossequio al massimo spirito da fuoristrada. I fendinebbia sono posizionati leggermente piú in alto e verso l’esterno migliorando la visibilitá notturna del veicolo. I paraurti sono realizzati in materiale colorato con finitura antigraffio e, nella parte anteriore, espongono la ruota, offrendo sicurezza e soliditá sui terreni rocciosi, con un rivestimento piú alto e sporgente che protegge la targa dagli urti. Anche la griglia e i sensori sono protetti meglio dalla nuova configurazione del paraurti. Sono presenti inoltre il gancio traino posteriore, nuove fasce adesive opzionali sul cofano, realizzate in materiale opaco per evitare i riflessi del sole durante la guida e le barre sul tetto di serie per aumentare il carico di attrezzature sportive e non solo. Una grande novitá per gli interni é rappresentata dai sedili realizzati con materiali altamente resistenti che li rendono completamente lavabili mantenendo un ottimo livello di comfort mentre il cruscotto ha accenti argentati e un logo 4xe dedicato. Il volante é in pelle sintetica e lo schermo da 10,25 pollici offre l’integrazione tra infotainment e dati di guida. Per la Avenger The North Face edition, le due aziende hanno anche creato un kit di benvenuto dedicato per gli acquirenti, la The North Face Explore Pack, che include una tenda, una borsa da viaggio e una borraccia, griffati con i loghi dei marchi e realizzati in esclusiva. “Il Monte Bianco – ha dichiarato Mariano Alonso, General Manager di The North Face EMEA – é stato a lungo un banco di prova per gli alpinisti, sfidandoli a trovare modi per muoversi piú velocemente, piú leggeri e in modo piú efficiente in montagna. Questa continua ricerca ha motivato The North Face a sviluppare abbigliamento e attrezzature in grado di soddisfare le esigenze di ambienti cosí estremi, e rappresenta un forte simbolo della partnership tra i nostri due brand”. Il prezzo base di listino é di 31950 euro, con possibilitá di incentivi statali e finanziamento, mentre per assicurarsi uno dei 4806 esemplari della versione limitata The North Face edition servono 6 mila euro in piú. foto: xb4/Italpress (ITALPRESS). xb4/tvi/red 25-Ott-24 17:01

