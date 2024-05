“Api in rosa”, al via progetto che valorizza l’apicoltura femminile

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della settima Giornata Mondiale delle Api, che ricorre il 20 maggio, prende il via il progetto “Api in rosa. Volti e storie dell’apicoltura femminile in Italia”, ideato dalla giornalista e scrittrice Valentina Calzavara e promosso dalla FAI – Federazione Apicoltori Italiani, sigla fondatrice nel 1953 della rappresentanza apistica nazionale, aderente a Confagricoltura. L’obiettivo di “Api in rosa” é promuovere la percezione dell’operositá e della dedizione di un numero crescente di donne all’apicoltura, sia nella dimensione a indirizzo economico, sia in quella che privilegia la salvaguardia della biodiversitá e le buone pratiche utili all’agricoltura sostenibile. Le storie di queste donne “apicoltrici” verranno raccolte, fotografate e divulgate, una per regione (oltre alle due province autonome di Trento e Bolzano), creando un grande quanto inedito mosaico di testimonianze che verranno diffuse attraverso una campagna social e sui mass media, nonchê presentate con una mostra-evento a Roma in occasione della prossima Giornata Mondiale delle Api, a maggio 2025. L’iniziativa “Api in rosa” esordisce con la prima raccolta di candidature delle apicoltrici di ogni regione d’Italia. Non importa se abbiano dieci o mille alveari, non conta la loro etá, l’importante é che siano iscritte alla FAI-Federazione Apicoltori Italiani o ad altra associazione di settore e che siano titolari di alveari regolarmente censiti nella Banca Dati dell’Anagrafe Apistica Nazionale. Verranno inoltre considerati, quali elementi distintivi ai fini della selezione, l’originalitá del percorso, la storicitá dell’impegno, la peculiaritá del territorio di provenienza, la tradizione preservata o l’innovazione introdotta. La scelta dell’apicoltrice “ambasciatrice” per ogni regione avverrá a insindacabile giudizio della giuria. Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo della FAI: segreteria@federapi.biz. «Api in rosa – commenta Valentina Calzavara – é un progetto partecipativo e divulgativo, unico nel suo genere, che andrá ad esplorare il protagonismo femminile in apicoltura nel nostro Paese. Il nostro intento é quello di contribuire a dare valore all’impegno delle donne in apicoltura, che puó essere esempio e fonte d’ispirazione». «La storia prestigiosa dell’allevamento delle api in Italia é stata scritta da una lista interminabile di figure femminili che hanno sostenuto l’apicoltura per generazioni, sia a livello familiare sia imprenditoriale, come pure nel campo della ricerca e dell’associazionismo. API IN ROSA é un riconoscimento al merito di queste donne straordinarie, perchê nei volti del presente riviva l’opera di chi ha dato continuitá e dignitá al difficile compito dell’apicoltore», sottolinea Raffaele Cirone, presidente nazionale della FAI. In Italia sono censiti 75.000 apicoltori e si stima la rappresentanza femminile sia intorno al 30%. Domenica 19 maggio, l’iniziativa sará presentata a Spresiano (TV), in un convegno promosso da APAT-Apicoltori in Veneto – Associata FAI e partner capofila di progetto. – Foto ufficio stampa Confagricoltura – (ITALPRESS). sat/com 17-Mag-24 11:19

