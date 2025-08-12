Appello Italia e Stati Ue a Israele per accesso operatori e Ong a Gaza

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia ha sottoscritto oggi, insieme all’Unione europea e ad un gruppo di Stati membri, al Regno Unito, al Canada e ad altri partner, un appello urgente alle autoritá di Israele affinchê venga concesso il pieno accesso a Gaza a tutti gli aiuti e venga garantito agli operatori umanitari e alle Ong di proseguire in sicurezza il loro impegno per la distribuzione di cibo a favore della popolazione civile nella Striscia. Lo riferisce un comunicato della Farnesina. La situazione umanitaria richiede azioni urgenti, rafforzando l’impegno umanitario a favore di Gaza, prosegue la nota. Giá nelle scorse settimane, nei vari contatti con il Governo israeliano, l’Italia aveva sollecitato un’apertura agli aiuti e si era impegnata per moltiplicare gli sforzi a favore delle fasce piú vulnerabili della popolazione della Striscia. (ITALPRESS). -Foto Ipa Agency- lcr/com 12-Ago-25 17:47

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA