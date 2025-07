Arma Carabinieri e Intesa Sanpaolo insieme contro le truffe finanziarie

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – È stato firmato oggi il Protocollo d’Intesa tra l’Arma dei Carabinieri e Intesa Sanpaolo, sottoscritto dal Comandante Generale Gen. C.A. Salvatore Luongo e dal Generale Antonio De Vita, Chief Security Officer di Intesa Sanpaolo, con lo scopo di favorire la prevenzione ed il contrasto delle truffe finanziarie. La collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e Intesa Sanpaolo si pone come obiettivo la realizzazione di iniziative volte ad aumentare la sicurezza degli operatori in filiale, nonchê a prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe finanziarie a danno degli anziani e delle persone in condizione di disagio, fragilitá e vulnerabilitá e ad organizzare mirate attivitá formative e informative (conferenze, convegni, seminari, interviste, podcast, video, locandine ed eventi promozionali). L’accordo rientra nel complesso di azioni dell’Arma dei Carabinieri finalizzate alla: – diffusione della “cultura della legalitá e della sicurezza” attraverso interventi formativi ed educativi idonei ad accrescere la sensibilitá e l’attenzione verso temi e fenomeni socio-criminali che inibiscono la crescita sociale, economica e democratica del Paese; – promozione di strategie di prevenzione e contrasto ai reati a danno degli anziani e delle altre vittime vulnerabili, con particolare riguardo alle “truffe” di tipo finanziario. La sinergia con l’Arma rafforza ulteriormente l’impegno di Intesa Sanpaolo per la sicurezza della propria clientela nei canali on-line e in quelli fisici, presenti in modo diffuso sul territorio italiano, garantita con l’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative e tramite costante formazione del proprio personale. Il Protocollo si inserisce nella consolidata collaborazione tra Istituzioni e Banche, sancita, tra l’altro, dal “Protocollo d’intesa tra l’Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell’Interno” per la prevenzione delle truffe, in particolare di natura finanziaria, a danno degli anziani e dei soggetti piú deboli e dal “Protocollo d’Intesa per la Prevenzione della Criminalitá ai danni della Clientela e delle Banche”, promosso dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) presso tutte le Prefetture. Il sito internet dell’Arma dei Carabinieri – da sempre impegnata nel contrasto al fenomeno delle truffe a danno dei soggetti piú vulnerabili – ospita una sezione dedicata ai consigli utili a prevenirle e riconoscerle, raggiungibile al link: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/contro-le-truffe – foto screenshot sito Carabinieri – (ITALPRESS). mgg/com 14-Lug-25 12:03

