Arrestate al confine due donne con 18,5 Kg di cocaina e 54 Kg di hashish

IMPERIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Imperia ha sequestrato complessivamente quasi 73 Kg di sostanza stupefacente, di cui 18,5 kg di cocaina e oltre 54 di hashish, e ha arrestato due donne italiane che la trasportavano abilmente occultata all’interno delle numerose intercapedini dell’autovettura sulla quale viaggiavano. In particolare, i finanzieri della locale Compagnia di Ventimiglia, hanno fermato e controllato un’autovettura con targa spagnola con a bordo due donne in entrata sul territorio nazionale dal valico autostradale di Ventimiglia. Sottoposta all’infallibile fiuto dei cani anti-droga e anti-valuta Hura e Ysidor, venivano rinvenuti quasi 550 panetti di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e hashish occultati con maestria all’interno del portellone del bagagliaio, nel paraurti, nelle paratie laterali, nelle prese d’aria e persino nel vano motore del veicolo. Sentita l’Autoritá Giudiziaria della Procura della Repubblica di Imperia, che assumeva la direzione delle attivitá, la sostanza stupefacente del valore di circa un milione di euro sul mercato e 1.700 euro in contanti venivano sequestrati e le due donne arrestate per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. – Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza – (ITALPRESS). pc/com 16-Lug-25 09:22

