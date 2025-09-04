Arrestato per spaccio biker di Chieti, sequestrati 20 kg di droga

agenzia

PESCARA (ITALPRESS) – Un 41enne di Chieti, appartenente ad un noto gruppo di bikers abruzzese, é stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver allestito un deposito di sostanze stupefacenti all’interno di un appartamento nel Comune di Spoltore. Nell’abitazione, sono stati rinvenuti quasi 20 kg di stupefacente, tra cui svariati chilogrammi di droghe sintetiche e funghi allucinogeni. L’uomo é stato fermato dagli agenti che hanno proceduto ad un controllo. Il 41enne, immediatamente prima, era stato notato acquistare, in un negozio di casalinghi, materiale che sarebbe stato probabilmente utilizzato per confezionare lo stupefacente. Tuttavia, non appena si sono avvicinati all’auto, gli agenti hanno subito notato l’uomo lasciare aperti i finestrini probabilmente per evitare che potesse essere avvertito l’odore di stupefacente provenire dall’abitacolo. Il conducente, pensando di poter raggirare in tal modo i poliziotti, si é anche allontanato dalla vettura. I poliziotti hanno quindi deciso di procedere a una perquisizione personale, poi estesa anche all’automobile, che ha consentito di rinvenire un trolley che nascondeva al suo interno 3 panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 3 Kg. Ritenendo che il 41enne potesse nascondere a casa altra sostanza stupefacente, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato la perquisizione anche nella sua abitazione. In casa, esattamente in cucina, all’interno del frigorifero, in una borsa solitamente utilizzata per la conservazione degli alimenti, sono state rinvenute 73 tavolette di cioccolata risultate contenere Psilocybe Cubensis Mexicana (funghi allucinogeni), confezionate con etichette di noti marchi; ogni tavoletta presentava anche un foglietto illustrativo dove venivano indicate le modalitá di assunzione della sostanza. Tale precauzione potrebbe essere stata adotta in riferimento all’altissimo effetto allucinogeno (paragonabile a LSD) della barretta, veniva, infatti, indicato di non assumere piú quadratini di cioccolata di quelli specificati in categorie predeterminate. Sempre nel frigorifero, venivano rinvenuti tre vasetti risultati contenere 2,5 grammi ciascuno di hashish caratterizzati da un altissimo contenuto di principio attivo e per tale motivo quotato sul mercato al prezzo di oltre 50 euro al grammo. Nello stesso ambiente, all’interno di un altro trolley, venivano rinvenuti, oltre al materiale per il sottovuoto, ulteriori 2 kg di cocaina. In un armadio posto sul corridoio, dentro uno scatolone, sono state trovate 8 confezioni di marijuana del tipo Amnesia haze, anch’essa caratterizzata dall’elevato contenuto di principio attivo per un peso complessivo di quasi 9 kg, nonchê la somma in contanti di 2000 euro sottoposta a sequestro, unitamente allo stupefacente, essendo ritenuta possibile provento dell’attivitá illecita. La perquisizione estesa anche all’abitazione di residenza dell’uomo, nel Comune di Chieti, consentiva il rinvenimento di ulteriori due involucri contenenti marijuana per un peso totale di oltre kg 1 oltre a materiale per la ripartizione delle dosi ed il confezionamento dello stupefacente. Complessivamente venivano sequestrati: oltre 5,5 kg di cocaina; kg 10 di marijuana (tipo amnesia) oltre kg 4 di cioccolato contenente funghi allucinogeni, nonchê 2000 euro. La droga una volta venduta avrebbe fruttato circa 500 mila euro. – Foto: da video Polizia di Stato – (ITALPRESS). pc/com 04-Set-25 08:40

